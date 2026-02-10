Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: „Este întruparea manifestărilor mele”

Delia Salchievici a dezvăluit primele detalii despre noua ei relație.

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, primele declarații despre noua ei relație: "Este întruparea manifestărilor mele"

După ce a fost surprinsă pe rețelele de socializare în compania unui bărbat misterios, Delia Salchievici vorbește deschis despre viața sa sentimentală. Fosta soție a lui Lino Golden confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste, pe care o descrie drept cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Deși este împlinită și fericită, tânăra a decis, cel puțin pentru moment, să își păstreze iubitul departe de lumina reflectoarelor. În același timp, relația evoluează rapid, iar cei doi se gândesc deja la un pas important: mutatul împreună.

Delia Salchievici, primele declarații despre noul partener

După separarea de Lino Golden, Delia Salchievici a avut o relație de scurtă durată cu medicul estetician Auday, cunoscut pentru colaborările cu numeroase vedete. Povestea lor nu a durat mult, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, alegând să rămână în relații bune. La momentul respectiv, Delia declara că nepotrivirea dintre ei a fost principalul motiv al despărțirii.

În prezent însă, viața ei sentimentală pare să fi intrat într-o etapă complet diferită. În ultimele săptămâni, Delia Salchievici a postat imagini în care apare alături de un bărbat al cărui chip nu este vizibil, dar apropierea dintre ei a stârnit imediat curiozitatea urmăritorilor. Conform informațiilor obținute de Spynews.ro, acesta este noul ei iubit, alături de care petrece deja mult timp și cu care a plecat într-o escapadă la munte în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Pentru a clarifica situația, Delia Salchievici a oferit primele declarații despre relația sa, confirmând că trăiește din nou o poveste de dragoste și că se simte împlinită. Ea a explicat că nu a dorit să își ascundă viața personală, ci doar să se asigure că relația este una stabilă înainte de a o face publică.

„Da, este adevărat, sunt într-o relație foarte frumoasă de ceva timp și tocmai din acest motiv am ales să o postez. Nu am vrut să mă ascund, însă am așteptat să fiu sigură de partenerul pe care îl am alături. Este o relație frumoasă și, într-adevăr, putem spune că Delia iubește din nou. Consider că această relație este întruparea manifestărilor mele”, a spus Delia Salchievici pentru Spynews.ro.

Povestea lor de iubire este încă la început, însă legătura dintre ei s-a format rapid. Delia Salchievici a dezvăluit că relația a pornit din mediul online și că între ei a existat o atracție imediată. În timp, partenerul ei i-a demonstrat că poate fi bărbatul pe care și-l dorește alături.

„Suntem încă la începutul poveștii, ne-am cunoscut în online, însă a fost o chimie instantă. Chiar din primele mesaje mi-am dat seama că este diferit, că este un bărbat așa cum îmi doresc, însă a urmat și o perioadă în care i-am permis să îmi demonstreze acest lucru. De atunci nu încetează să o facă”, a mai zis ea.

Deși relația este relativ recentă, planurile lor sunt serioase. Delia Salchievici a mărturisit că mutatul împreună este un pas pe care îl iau în calcul și care, cel mai probabil, va deveni realitate în viitorul apropiat. Totuși, cei doi nu simt presiunea timpului și preferă să lase lucrurile să evolueze natural.

„Este exact așa cum îmi doream, e o relație în care sentimentul predominant este liniștea și nu puteam să îmi doresc nimic mai mult. Cât despre mutatul împreună, nu am discutat ceva exact, însă știm că acest pas se va întâmpla. Nu ne grăbim, oricum nu reprezintă un impediment pentru noi faptul că nu locuim încă împreună. (…) Aleg să îl mai țin ‘ascuns’ o perioadă, deoarece îmi doresc să mă mai bucur doar eu de el până să intervină și publicul. Voi continua să arăt mândră că am pe cineva frumos din toate punctele de vedere alături de mine, însă, totodată, să îmi păstrez viața privată”, a mai zis ea.

Lino Golden s-a logodit cu noua parteneră

Artistul trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Diana, iar relația lor a evoluat rapid. Aflat într-o vacanță la New York, cântărețul a decis că este momentul să facă pasul cel mare și i-a pregătit partenerei sale o cerere în căsătorie cu adevărat memorabilă.

Deși povestea lor este relativ recentă, apropierea dintre cei doi a fost suficient de puternică încât Lino să nu mai amâne.

Totul s-a întâmplat într-un cadru impresionant, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare sugerează că momentul a avut loc chiar în Times Square. Pe un ecran uriaș a rulat mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?” Emoționată, tânăra a răspuns fără ezitare un mare „DA”.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Lino (@linogolden)

Foto: Arhiva ELLE

