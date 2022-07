Cosmina Păsărin, declarații sincere despre viața ei amoroasă: „În trecut, nu am luat cele mai bune decizii”

Cosmina Păsărin a revenit pe micile ecrane în calitate de co-prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea!”, alături de Emily Burghelea și Majda, iar fanii de pe rețelele de socializare s-au declarat extrem de încântați de prezența vedetei în cadrul emisiunii.

Cosmina Păsărin a făcut recent o serie de dezvăluiri despre viața sa personală. Vedeta în vârstă de 39 de ani a mărturisit că în prezent nu este implicată într-o relație și a povestit cum se raportează la această perioadă.

„Acasă, dacă te referi la vreun iubit, nu e cazul, eu fac doar ce vreau eu! Glumesc, dar nu aș sta într-o relație în care nu m-ar lăsa iubitul să iau un proiect. Dar nu, nu am o relație și nici nu cred că voi avea prea curând. Am o relație bună cu mine și cu munca! În trecut, nu am luat cele mai bune decizii și nu vreau să mă mai întorc acolo, e mult mai simplu! Și sunt mult mai atentă la oameni și la alegeri!”, a declarat Cosmina Păsărin într-un interviu acordat cancan.ro.