Cosmina Păsărin vorbește deschis despre viața sa amoroasă: „Încerc să nu am regrete”

Cosmina Păsărin a făcut recent o serie de dezvăluiri despre viața sa personală. Vedeta în vârstă de 39 de ani a mărturisit că în prezent nu este implicată într-o relație și a povestit cum se raportează la această perioadă.

Într-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV, Cosmina Păsărin a dezvăluit că întotdeauna a făcut ceea ce îi place și și-a trăit viața așa cum și-a dorit, în ciuda faptului că au existat și voci care i-au contestat alegerile personale. Vedeta este prezentă în showbiz de mulți ani și este obișnuită cu presiunea pe care o resimte odată cu statutul de persoană publică sau cu prejudecățile din partea celor care o critică.

Cosmina Păsărin a spus că nu este implicată într-o relație și consideră că este importantă perioada aceasta.

Cosmina Păsărin a dezvăluit că nu are regrete și că până acum a încercat să își asume toate alegerile și experiențele de care a avut parte. Recunoaște, însă, că a făcut și greșeli de-a lungul timpului.

„Nu am niciun regret cu privire la viața mea. Încerc să nu am regrete, știu, este greu, e un aspect de care cu greu reușești să ții cont întotdeauna pentru că suntem tentați să avem păreri de rău, să ne învinovățim, dar încerc să nu am regrete și încerc să fac tot posibilul să îmi asum tot ce am experimentat, tot ce am trăit. Am făcut și eu o grămadă de greșeli, dar ideea este să învățăm din greșelile pe care le facem și bineînțeles să nu le mai repetăm.”