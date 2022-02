Sandra Izbașa, dezvăluiri inedite despre căsătoria cu actorul Răzvan Bănică: „Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani”

Răzvan Bănică și Sandra Izbașa s-au căsătorit anul trecut, pe 30 iulie, într-o nuntă discretă, la care au fost prezente colegele de la lot ale olimpicei (Izbașa are două medalii de aur, la sărituri la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, și la sol, la Beijing, în 2008), Andreea Răducan, Monica Roșu, Silvia Stroescu și Diana Bulimar, dar și antrenorul Octavian Belu.

Răzvan Bănică, soțul campioanei, este actor la Teatrul Nottara din Capitală, și totodată nepotul lui Ștefan Bănică Jr., și este cunoscut pentru rolurile din „Pariu cu viața”, „State de România”, „Iubire și Onoare”, „Goana după fluturi”, „Fraţii Karamazov” sau „Servieta de doc.”

Sandra Izbașa a fost invitată recent într-o emisiune TV și a vorbit deschis despre viața ei amoroasă, despre relația cu soțul ei, dar și despre lucrurile care i-au determinat să facă pasul cel mare.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit”, a declarat Sandra Izbașa în cadrul emisiunii.