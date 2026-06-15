Momente emoționante pentru Antonia. Ce a dezvăluit despre mama ei, Denise Iacobescu, și reușita profesională a acesteia la aproape 60 de ani: „Sunt mândră de tine”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Antonia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, care se bucură de succes și de viața de familie. Cântăreața este mamă a trei copii și nu se poate declara mai fericită decât este acum.

Mama Antoniei a absolvit facultatea la aproape 60 de ani

Antonia a fost alături de mama ei, Denise Iacobescu, într-unul dintre cele mai importante momente din viața acesteia.

La 59 de ani, Denise Iacobescu, mama Antoniei, a absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea Hyperion. Artista i-a transmis un mesaj de felicitare și și-a arătat susținerea pentru una dintre cele mai importante realizări ale acesteia, Antonia fiind prezentă la ceremonia de absolvire a mamei sale.

Artista a distribuit imagini de la festivitate și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Felicitări, mami. Te iubesc. Sunt mândră de tine”, a scris artista la secțiunea Insta Story.

Denise Iacobescu a transmis și ea un mesaj emoționant pe social media, în fotografie apărând alături de fiica ei.

„Astăzi este dovada că se poate și la 59 de ani.

Nu lăsa vârsta să decidă ce poți sau nu poți realiza. Visurile nu au termen de expirare.

Nu sărbătoresc doar o absolvire. Sărbătoresc curajul de a începe, perseverența de a continua și convingerea că niciodată nu este prea târziu să îți urmezi visul. Călătoria continuă… masterul mă așteaptă cu noi provocări. Nu vă puneți limite!!!!”, a scris Denise Iacobescu pe rețelele de socializare.

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim, despre care artista vorbește constant cu multă emoție. Cei doi s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Antonia și Alex Velea sunt considerați de mult timp unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz, iar publicul e mereu curios ce îi ajută să rămână atât de apropiați. Recent, artista a vorbit deschis despre ingredientele care le mențin relația puternică de atâția ani.

După 14 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Invitată la matinalul de la PRO FM, Antonia a povestit cum reușesc să păstreze echilibrul în cuplu.

Întrebată direct care este cheia relației lor, cântăreața a explicat că implicarea egală și dialogul constant fac diferența, iar dorința de a avea grijă de sine și de a-și impresiona partenerul rămâne o motivație importantă:

„Secretul este să menții focul. Cum? Comunicăm foarte mult și încă mă motivează să am grijă de mine ca femeie. Încă simt că vreau să îl impresionez. Asta mă motivează foarte mult și invers. Și împlinim 14 ani de relație”, a mărturisit Antonia.

Citește și:

Kris Jenner, reacționează după ce s-a spus că este „furioasă” din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari care „nu a ținut”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro