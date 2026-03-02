Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: „Asta mă motivează foarte mult”

Antonia și Alex Velea sunt considerați de mult timp unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz, iar publicul e mereu curios ce îi ajută să rămână atât de apropiați. Recent, artista a vorbit deschis despre ingredientele care le mențin relația puternică de atâția ani.

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

După 14 ani împreună, cei doi demonstrează că o relație poate rămâne vie în timp. Se susțin reciproc ca la început și funcționează ca o echipă unită în creșterea și educarea băieților lor, Akim și Dominic.

Invitată la matinalul de la PRO FM, Antonia a povestit cum reușesc să păstreze echilibrul în cuplu.

Întrebată direct care este cheia relației lor, cântăreața a explicat că implicarea egală și dialogul constant fac diferența, iar dorința de a avea grijă de sine și de a-și impresiona partenerul rămâne o motivație importantă:

„Secretul este să menții focul. Cum? Comunicăm foarte mult și încă mă motivează să am grijă de mine ca femeie. Încă simt că vreau să îl impresionez. Asta mă motivează foarte mult și invers. Și împlinim 14 ani de relație”, a mărturisit Antonia.

Alături de ea, Liviu Teodorescu a subliniat cât de importantă rămâne atracția fizică într-o relație de durată:

„Apropo de asta, cu 14 ani… Și noi tot de 14 ani suntem împreună, din liceu. Secretul? Într-adevăr, atracția fizică e foarte importantă. Pentru că e primul lucru care poate să te distragă din relația respectivă”, a spus Liviu.

Artista a completat ideea, subliniind nevoia de a păstra romantismul viu chiar și după mulți ani:

„Altfel, deveniți colegi de apartament. Mai trebuie să flirtezi și după ani de zile, e drăguț”, a adăugat Antonia.

Liviu a încheiat cu un exemplu despre atenția oferită partenerului, chiar și în momentele banale de zi cu zi:

„E important și chiar dacă uneori ai chef să stai pe canapea, în acel moment trebuie să îți dai seama de un lucru: când vrei să stai pe canapea și să accesezi TikTok-ul aiurea, iar ea stă lângă tine și eventual se uită la Bridgerton, trebuie să lași telefonul și să facem lucrurile să meargă chiar și în momentele în care vrem să stăm. Inerția nu te duce într-un punct bun”, a transmis acesta.

Antonia, declarație pentru Alex Velea

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fetiță pe nume Maya, născută în 2010. Alex Velea și Antonia s-au logodit în vara anului 2021, iar fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători.

Pe rețelele de socializare, Antonia i-a transmis un mesaj plin de iubire lui Alex Velea. Artista și-a exprimat admirația pentru partenerul ei de viață.

„Îți iubesc sufletul! Cel mai blând, grijuliu și iubitor suflet într-un singur bărbat!”, a scris Antonia pentru Alex Velea.

Într-un interviu acordat recent, Antonia a făcut dezvăluiri despre discuțiile în contradictoriu cu partenerul ei de viață.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a povestit ea pentru Fanatik.

Citește și:

Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: „Nu simt că a fost iubire'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro