Elizabeth Olsen este însărcinată cu primul copil. Cum a fost fotografiată actrița de paparazzi

Actrița Elizabeth Olsen va deveni în curând mamă pentru prima dată.

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  de  Andreea Ilie
Elizabeth Olsen este însărcinată cu primul copil. Cum a fost fotografiată actrița de paparazzi

Actrița Elizabeth Olsen, în vârstă de 37 de ani, așteaptă primul său copil împreună cu soțul ei, Robbie Arnett.

În urmă cu câteva zile, vedeta din „WandaVision” și-a etalat burtica de gravidă în timp ce lua prânzul la restaurantul All Time din Los Angeles.

De asemenea, actrița a fost fotografiată mângâindu-și abdomenul după ce a părăsit localul.

Elizabeth Olsen și partenerul ei și-au păstrat în mare parte relația departe de ochii publicului încă de când au început să se întâlnească, în 2017.

Cuplul discret s-a cunoscut prin intermediul unui prieten comun, în timpul unei vacanțe în Mexic, în 2017, și a fost văzut pentru prima dată împreună în public în luna martie a acelui an. Cei doi s-au mutat împreună în anul următor.

În 2019 au apărut informații potrivit cărora s-ar fi logodit, însă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Doi ani mai târziu, Olsen a alimentat speculațiile privind o posibilă căsătorie atunci când, într-un interviu acordat revistei Variety, s-a referit la muzicianul trupei Milo Greene, în vârstă de 34 de ani, drept „soțul meu”.

Nominalizata la premiile Emmy a confirmat în 2022 că ea și Arnett s-au căsătorit în secret cu ceva timp înainte de pandemia de coronavirus.

„Am fugit și ne-am căsătorit, iar apoi am făcut și o nuntă la un alt moment”, le-a dezvăluit Olsen ascultătorilor emisiunii „The Jess Cagle Show”. „A fost înainte de COVID.”

În timp ce vorbea despre programul său încărcat într-un interviu acordat SiriusXM în 2021, nominalizata la Globul de Aur a lăsat să se înțeleagă că se gândește la întemeierea unei familii.

„În ce moment rămân însărcinată? În ce moment am primul meu copil?”, s-a întrebat ea. „Peste cinci ani? Pentru că atunci mai am doar această fereastră de timp.”

În același an, Olsen a declarat pentru revista OK! că l-a întrebat pe președintele Marvel Studios, Kevin Feige, când ar trebui „să înceapă să se gândească la posibilitatea de a avea un copil”.

„Mi-a spus: ‘Îți voi spune același lucru pe care i l-am spus și lui Zoe Saldana și Scarlett Johansson: trăiește-ți viața, iar noi ne vom adapta în jurul ei'”, și-a amintit actrița. „Sincer, este cel mai bun răspuns pe care îl poate da un șef.”

Înainte de relația sa cu Robbie Arnett, Olsen a fost logodită cu colegul său din filmul „Very Good Girls”, Boyd Holbrook. Ea și actorul, acum în vârstă de 44 de ani, s-au despărțit în 2014, după trei ani de relație.

Elizabeth Olsen, o carieră de succes

Elizabeth Olsen și-a construit o carieră solidă și apreciată atât în cinematografia independentă, cât și în producțiile de mare succes de la Hollywood. Deși a apărut încă din copilărie în câteva proiecte alături de surorile sale mai mari, cariera sa actoricească a început cu adevărat în 2011, odată cu rolul principal din filmul independent Martha Marcy May Marlene. Interpretarea sa a fost extrem de apreciată de critici și i-a adus numeroase nominalizări la premii importante, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare revelații ale generației sale.

În anii următori, Olsen a continuat să joace în producții diverse, demonstrând versatilitate artistică în filme precum Silent House, Liberal Arts și Godzilla. Popularitatea sa a crescut semnificativ după intrarea în universul cinematografic Marvel, unde a interpretat personajul Wanda Maximoff, cunoscut și sub numele de Scarlet Witch. Debutul personajului a avut loc în Avengers: Age of Ultron, urmat de apariții în mai multe filme de succes ale francizei.

Un moment definitoriu al carierei sale a fost serialul WandaVision, lansat în 2021, unde interpretarea sa a fost lăudată de public și critici, aducându-i nominalizări la premii prestigioase. Ulterior, și-a reluat rolul în Doctor Strange in the Multiverse of Madness, consolidându-și statutul de una dintre cele mai importante actrițe ale generației sale. 

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Foto: Arhiva ELLE

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