Elizabeth Olsen este însărcinată cu primul copil. Cum a fost fotografiată actrița de paparazzi

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Actrița Elizabeth Olsen, în vârstă de 37 de ani, așteaptă primul său copil împreună cu soțul ei, Robbie Arnett.

În urmă cu câteva zile, vedeta din „WandaVision” și-a etalat burtica de gravidă în timp ce lua prânzul la restaurantul All Time din Los Angeles.

De asemenea, actrița a fost fotografiată mângâindu-și abdomenul după ce a părăsit localul.

Elizabeth Olsen și partenerul ei și-au păstrat în mare parte relația departe de ochii publicului încă de când au început să se întâlnească, în 2017.

Cuplul discret s-a cunoscut prin intermediul unui prieten comun, în timpul unei vacanțe în Mexic, în 2017, și a fost văzut pentru prima dată împreună în public în luna martie a acelui an. Cei doi s-au mutat împreună în anul următor.

În 2019 au apărut informații potrivit cărora s-ar fi logodit, însă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Doi ani mai târziu, Olsen a alimentat speculațiile privind o posibilă căsătorie atunci când, într-un interviu acordat revistei Variety, s-a referit la muzicianul trupei Milo Greene, în vârstă de 34 de ani, drept „soțul meu”.

Nominalizata la premiile Emmy a confirmat în 2022 că ea și Arnett s-au căsătorit în secret cu ceva timp înainte de pandemia de coronavirus.

„Am fugit și ne-am căsătorit, iar apoi am făcut și o nuntă la un alt moment”, le-a dezvăluit Olsen ascultătorilor emisiunii „The Jess Cagle Show”. „A fost înainte de COVID.”

În timp ce vorbea despre programul său încărcat într-un interviu acordat SiriusXM în 2021, nominalizata la Globul de Aur a lăsat să se înțeleagă că se gândește la întemeierea unei familii.

„În ce moment rămân însărcinată? În ce moment am primul meu copil?”, s-a întrebat ea. „Peste cinci ani? Pentru că atunci mai am doar această fereastră de timp.”

În același an, Olsen a declarat pentru revista OK! că l-a întrebat pe președintele Marvel Studios, Kevin Feige, când ar trebui „să înceapă să se gândească la posibilitatea de a avea un copil”.

„Mi-a spus: ‘Îți voi spune același lucru pe care i l-am spus și lui Zoe Saldana și Scarlett Johansson: trăiește-ți viața, iar noi ne vom adapta în jurul ei'”, și-a amintit actrița. „Sincer, este cel mai bun răspuns pe care îl poate da un șef.”

Înainte de relația sa cu Robbie Arnett, Olsen a fost logodită cu colegul său din filmul „Very Good Girls”, Boyd Holbrook. Ea și actorul, acum în vârstă de 44 de ani, s-au despărțit în 2014, după trei ani de relație.

Elizabeth Olsen, o carieră de succes

Elizabeth Olsen și-a construit o carieră solidă și apreciată atât în cinematografia independentă, cât și în producțiile de mare succes de la Hollywood. Deși a apărut încă din copilărie în câteva proiecte alături de surorile sale mai mari, cariera sa actoricească a început cu adevărat în 2011, odată cu rolul principal din filmul independent Martha Marcy May Marlene. Interpretarea sa a fost extrem de apreciată de critici și i-a adus numeroase nominalizări la premii importante, fiind considerată una dintre cele mai promițătoare revelații ale generației sale.

În anii următori, Olsen a continuat să joace în producții diverse, demonstrând versatilitate artistică în filme precum Silent House, Liberal Arts și Godzilla. Popularitatea sa a crescut semnificativ după intrarea în universul cinematografic Marvel, unde a interpretat personajul Wanda Maximoff, cunoscut și sub numele de Scarlet Witch. Debutul personajului a avut loc în Avengers: Age of Ultron, urmat de apariții în mai multe filme de succes ale francizei.

Un moment definitoriu al carierei sale a fost serialul WandaVision, lansat în 2021, unde interpretarea sa a fost lăudată de public și critici, aducându-i nominalizări la premii prestigioase. Ulterior, și-a reluat rolul în Doctor Strange in the Multiverse of Madness, consolidându-și statutul de una dintre cele mai importante actrițe ale generației sale.

Foto: Arhiva ELLE

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