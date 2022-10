Cum se înțelege Cosmin Seleși cu Alina Pușcaș, după ce prezentatorul a plecat de la Antena 1

Cosmin Seleși a luat prin surprindere pe toată lumea cu vestea că nu va mai prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1. Actorul a fost cel care a luat decizia de a pleca de la postul de televiziune și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat.

Cosmin Seleși a prezentat ani la rând împreună cu Alina Pușcaș show-ul „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Fanii sunt curioși să afle cum se înțeleg cei doi, mai ales că actorul are acum o colaborare cu PRO TV. Cosmin Seleși a făcut câteva declarații despre fosta lui colegă de platou.

Invitat la podcast-ul lui Cătălin Măruță, Cosmin Seleși a vorbit deschis despre experiența sa la Antena 1. După o lungă perioadă în care a fost gazda show-ului Te cunosc de undeva!, alături de Alina Pușcaș, actorul a decis să renunțe la proiect și să demisioneze de la postul de televiziune. Cosmin Seleși a dezvăluit care au fost motivele pentru care a luat această decizie.

„Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, dar eu sunt un om activ, mie îmi plac provocările. Nu m-am plictisit… nu știu cum să zic. 9 ani a durat. Am fost primul prezentator. (…) A fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat multe lucruri, am cunoscut oameni mișto, am avut o echipă fantastică. Dar la un moment dat eu cred că trebuie să te oprești în viață. Eu merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Eu, din punctul meu de vedere, zic că am făcut performanță, și cifrele au spus asta. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Îmi doresc altceva și eu am spus stop pentru că nu mai exista nicio provocare pentru mine”, a declarat Cosmin Seleși.