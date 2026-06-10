Nicole Cherry a dezvăluit imagini din locuința modernă în care s-a mutat cu familia. Cum a inclus conceptul de smart home

Nicole Cherry le-a arătat fanilor imagini din locuința sa modernă și smart, un spațiu elegant și luminos în care artista trăiește alături de familia ei.

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  de  ELLE.ro
Nicole Cherry noua casă
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Nicole Cherry a oferit recent fanilor o privire în locuința sa, publicând imagini din casa în care trăiește alături de familie. Artista locuiește într-un spațiu modern, gândit în stil smart, unde tehnologia și confortul se îmbină cu un design aerisit și elegant.

Nicole Cherry, imagini din noua casă

Cunoscută încă din adolescență, Nicole Cherry rămâne una dintre cele mai urmărite artiste din România, atât prin proiectele muzicale, cât și prin activitatea intensă din mediul online, unde împărtășește frecvent momente din viața personală. Recent, artista le-a arătat urmăritorilor săi câteva detalii din noua locuință, o casă spațioasă, dominată de lumină naturală și elemente decorative în tonuri neutre, completate de vegetație și accente moderne.

Locuința este dotată cu sisteme inteligente care permit controlul facil al diverselor funcții din casă. Printre acestea se numără și draperiile electrice, care pot fi acționate printr-o simplă comandă, un detaliu care reflectă tendința tot mai populară a caselor smart.

Livingul și zona de dining sunt deschise, cu un design minimalist, în nuanțe calde și naturale. Spațiul este gândit pentru a oferi atât confort, cât și funcționalitate, iar lumina naturală joacă un rol central în atmosfera generală a locuinței.

Un punct important în amenajare îl reprezintă camera fiicei sale, Anastasia, descrisă de artistă ca fiind cea mai luminoasă încăpere din casă. Pentru acest spațiu au fost alese draperii în tonuri deschise, care permit pătrunderea luminii și creează o atmosferă relaxantă.

Nicole Cherry, despre începutul relației cu soțul ei

Dincolo de viața profesională, Nicole Cherry se bucură de o relație stabilă cu Florin, alături de care a întemeiat o familie. Artista a vorbit anterior despre începuturile relației lor și despre reacțiile din familie, păstrând un ton sincer și personal în declarațiile sale.

„Relația mea cu Florin a fost una în care tata a avut încredere, dar lucrurile s-au pripit pentru că ne-am și mutat destul de repede. Pentru mama, a și fost prima relație pe care eu am avut-o și îți dai seama că ei i-a fugit un pic pământul de sub picioare, că a zis: ‘O doamne, îmi pleacă copilul, ce fac?’ Și atunci tata m-a ajutat pe mine foarte mult. A vorbit cu ea pur și simplu și i-a spus, eu aveam 19 ani, și a făcut o simplă comparație: ‘Tu aveai copil la vârsta ei, las-o să își trăiască pur și simplu viața, pentru că tu aveai deja o familie și un copil'”, a spus Nicole Cherry pentru PROFM într-un interviu pentru campania „SuperGirl„, desfășurată de postul de radio. 

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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