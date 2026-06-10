Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Cum a fost surprinsă artista de către cei dragi: „Cu câteva ore în avans”

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Loredana Groza a fost sărbătorită cu o surpriză emoționantă organizată de familie și prieteni, chiar înainte de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 56 de ani pe 10 iunie și a împărtășit momentul special cu fanii săi de pe Instagram.

Loredana Groza își sărbătorește ziua

Vedeta a publicat un videoclip în care ajunge la o locație pregătită în secret, unde era așteptată de cei dragi. Momentul a fost plin de emoție, iar reacția artistei a surprins bucuria și recunoștința față de gestul făcut de apropiați. În descrierea postării, Loredana a transmis un mesaj sincer:

„Aseară prieteni dragi mi-au făcut surpriză și mi-au celebrat ziua de naștere cu câteva ore în avans

Vă mulțumesc și vă iubesc!

La mulți ani tuturor Gemenilor!!

10 Iunie e Ziua mea!!!”

Artista a fost întâmpinată cu aplauze și voie bună, într-o atmosferă festivă, cu muzică, emoții și momente de apropiere cu cei care îi sunt alături în viața personală și profesională. Prezentă a fost și fiica ei, Elena Boncea, care nu putea lipsi de la aniversarea mamei sale.

Loredana Groza, despre complexele bărbaților

Într-un interviu recent, Loredana a vorbit despre cum sunt percepute femeile puternice și despre faptul că imaginea ei publică nu reflectă întotdeauna sensibilitatea reală din spatele scenei. Artista recunoaște că multe persoane îi judecă greșit comportamentul, fără să înțeleagă că, dincolo de strălucirea afișată, se află o ființă extrem de atentă și emoțională.

„Bărbații sunt intimidați de femeile puternice, de femeile care sunt independente. Cred că mulți preferă să aibă lângă ei femei care sunt mai ușor de manipulat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât. Din păcate, e un avantaj, e și un dezavantaj, pentru că mulți mă judecă greșit, după aparențe, și cred că nu sunt chiar așa și nu cred că ar trebui să le fie teamă. În spatele acestor aparențe se ascunde o ființă extrem de sensibilă, și cine a reușit să vadă dincolo de ele, cu siguranță a descoperit o altfel de Loredana decât cea de pe coperțile revistelor, din filme sau din alte situații”, a spus Loredana Groza pentru VIVA!

Pe de altă parte, artista vorbește și despre ceea ce o atrage la un bărbat, subliniind că aspectul fizic nu mai are astăzi prioritate. Experiențele trecute i-au schimbat perspectiva, iar Loredana acordă mai multă atenție caracterului și valorilor interioare.

„Când eram puștoaică, eram atrasă doar de bărbații foarte frumoși. Dacă se poate, și blonzi cu ochi albaștri — ăsta era genul meu. Și mi-am dat seama, în timp, că de multe ori exteriorul poate fi extrem de înșelător, ca să nu zic altceva. Și ne luăm prea mult după aspectul fizic. Cred că am ajuns la momentul în viață în care văd prin el și îmi dau seama imediat din ce stofă e făcut. Și cred că un bărbat trebuie să fie matur, trebuie să fie în același timp și copilăros, trebuie să aibă simțul răspunderii, trebuie să-și asume și să fie un stâlp pentru o femeie, indiferent de situație. Și nu femeia, stâlpul pe care el să se sprijine, pentru că în continuare cred că masculinitatea este ceva de care orice femeie are nevoie. Suntem Yin și Yang, nu putem să trăim fără această energie masculină. Dar, în același timp, îmi plac și bărbații care au sensibilitate, care au emoție, care nu sunt niște… fiare sălbatice, ca să zic așa. Cred că bărbatul ăsta nu există.”

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Foto: Instagram

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