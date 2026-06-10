Una dintre cele mai misterioase vedete pop renunță la deghizarea sa caracteristică pentru o ieșire rară fără machiaj în Los Angeles

Vedeta pop care își ascunde de obicei chipul a fost surprinsă într-o apariție rară și relaxată la o piață din Los Angeles, fără machiaj și într-o ținută casual.

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  de  ELLE.ro
Una dintre cele mai misterioase vedete pop renunță la deghizarea sa caracteristică pentru o ieșire rară fără machiaj în Los Angeles

Sia, cunoscută pentru faptul că își ascunde chipul sub peruca blondă și fundița supradimensionată care au devenit semnătura ei, a fost surprinsă într-o apariție rară, fără machiaj, potrivit unor imagini apărute online.

Interpreta piesei „Unstoppable” a fost văzută duminică la cumpărături într-o piață locală de tip farmers market din Los Angeles.

Chipul ei a fost complet vizibil în timp ce se plimba printre standurile în aer liber, purtând un trench coat oversized de culoarea camel, peste un tricou alb. Ținuta a fost completată de o șapcă roz pal, purtată peste părul ei blond, ochelari cu rame negre și pantofi comozi, în nuanțe neutre.

foto: profimedia

Artista a cumpărat legume proaspete și a plecat cu un buchet generos de flori multicolore, proaspăt tăiate.

Sia a fost văzută împingând căruciorul fiului său în vârstă de 2 ani, Somersault Wonder, pe care l-a adus pe lume în secret împreună cu soțul său, Dan Bernad, pe 27 martie 2024, în timp ce se deplasa printre tarabele pieței.

foto: Profimedia

Sia și Bernad, care s-au căsătorit în 2022, au depus actele de divorț în martie 2025. La acel moment, au invocat diferențe ireconciliabile și au stabilit data separării ca fiind 18 martie 2025. Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună în februarie 2025.

De la separare, aceștia sunt implicați într-o dispută dificilă privind custodia copilului. În octombrie anul trecut, Bernad a solicitat custodie deplină. Acesta a susținut atunci că este „singurul părinte sigur și de încredere” și a afirmat că Sia ar reprezenta „un pericol serios și imediat” pentru copil.

„Sia este un părinte inadecvat și nesigur, care se confruntă cu probleme legate de abuz de substanțe și dependență, ceea ce o face incapabilă să ofere îngrijire stabilă și sigură pentru Summi”, a susținut el. „Sunt medic, tânăr, sănătos și nu am antecedente penale sau probleme de dependență de alcool sau droguri”, a mai scris acesta.

El a mai susținut că artista ar fi ieșit pozitiv la barbiturice și benzodiazepine în timpul unei spitalizări de două săptămâni, fără o explicație medicală clară.

Artista respinge acuzațiile aduse de fostul ei soț

Sia, care a recunoscut anterior că s-a confruntat cu dependențe în urmă cu peste un deceniu, a respins acuzațiile, spunând că acestea reprezintă o încercare de denaturare a sobrietății sale. Ea a declarat că este trează de șase luni.

Cererea de custodie deplină a fost respinsă, un judecător stabilind că nu există suficiente motive pentru măsuri de urgență. „Instanța constată că nu a fost demonstrată o urgență suficientă pentru acordarea măsurilor solicitate”, se arată în documentele citate de Page Six.

„Părțile au încheiat un acord privind custodia legală și fizică temporară pe 1 august 2025. Majoritatea faptelor invocate de reclamant erau deja cunoscute la acel moment.”

Sia mai are și alți doi fii, ambii adoptați în 2019.

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foto: Profimedia

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