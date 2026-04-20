Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar. Ce au stabilit privind custodia celor trei copii

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat azi actele de divorț la notar, astfel că terminarea căsătoriei lor a devenit acum oficială.

Vestea potrivit cărora Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează circulă de mai mult timp în mediul online, mai ales după numeroasele declarații făcute de ea.

Deși se presupunea că actele au fost deja semnate, detaliile separării fiind stabilite, abia acum cei doi au divorțat oficial. Actele au fost depuse la finalul lunii trecute, însă, potrivit legii, divorțul este oficial abia după trecerea a 30 de zile de la semnarea actelor, timp în care cei doi puteau să se răzgândească și să renunțe la divorț.

Contactați de reporterii de la mai multe publicații, cei doi au preferat să păstreze discreția și să nu comenteze despre finalizarea divorțului.

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă, titrează Libertatea.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț, din punct de vedere financiar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

Custodie comună și program flexibil

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

