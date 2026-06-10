Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, ipostaze rare de tandrețe în vacanță în Mallorca. Kris Jenner le-a însoțit pe un iaht de lux

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au fost surprinse într-un moment de afecțiune pe un iaht în Mallorca, unde se relaxau alături de prieteni apropiați, în timpul unei escapade de lux.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, ipostaze rare de tandrețe în vacanță în Mallorca. Kris Jenner le-a însoțit pe un iaht de lux

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au fost surprinse manifestându-și afecțiunea pe un superiaht în Mallorca, Spania, în weekend. În imagini apărute online, cele două se sărutau pe puntea superioară, înainte de a schimba câteva cuvinte.

Pentru ziua petrecută la soare, comedianta în vârstă de 68 de ani a purtat un tricou bleu deschis și pantaloni scurți cu imprimeu, în timp ce Portia de Rossi, îmbrăcată în costum de baie, s-a acoperit ulterior cu un prosop. Cuplul a fost însoțit și de prietena lor apropiată, Kris Jenner, surprinsă discutând cu DeGeneres în timp ce se relaxa la soare, în timpul escapadei de lux.

„Momager”-ul a ales un costum de baie întreg, roșu, acoperit de o tunică în aceeași nuanță. Ținuta a fost completată de ochelari de soare oversized și o pălărie de paie. În alte imagini, grupul a fost văzut plimbându-se cu jet ski-ul în jurul iahtului. DeGeneres și de Rossi, căsătorite din 2008, au o relație de prietenie apropiată cu Jenner de mulți ani. În 2023, când și-au reînnoit jurămintele, Kris Jenner a oficiat ceremonia.

Escapada vedetelor vine la câteva luni după ce cuplul a decis să se întoarcă temporar în Statele Unite. În încercarea de a îndeplini „visul” actriței de origine australiană de a locui la țară, DeGeneres și de Rossi, în vârstă de 53 de ani, s-au mutat în Regatul Unit după victoria lui Donald Trump în alegerile din noiembrie 2024.

Totuși, cuplul a cumpărat în februarie o vilă impresionantă în Montecito, California, în valoare de 27,4 milioane de dolari, iar o sursă a declarat pentru Page Six că mutarea este temporară.

„Nu s-au săturat de Regatul Unit. Au vrut să petreacă iarna în Montecito. Le place în Cotswolds și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în curând.”, a explicat sursa.

DeGeneres și de Rossi s-au căsătorit cu o ceremonie de nuntă intimă, de 20 de persoane, la Los Angeles, 16 august 2008. DeGeneres și-a făcut coming out-ul în 1997, în cadrul show-ului lui Oprah Winfrey, fiind una dintre primele persoane publice cu acel nivel de notorietate care și-a asumat dezvăluirea propriei orientări sexuale. De aceea, este percepută și astăzi ca o deschizătoare de drumuri în ceea ce privește lupta pentru drepturi egale a persoanelor LGBTQ+.

În ultimii ani, după ce Ellen DeGeneres s-a retras din televiziunea clasică după finalul talk-show-ului său, a preferat o viață mai liniștită, concentrată pe proiecte ocazionale, producție și apariții publice limitate. După încheierea emisiunii, vedeta a vorbit deschis despre dorința de a-și redefini rutina și de a petrece mai mult timp în afara industriei TV.

în 2021, Ellen și-a anunțat ultimul sezon al celebrei sale emisiuni.

„Astăzi anunț că sezonul următor, sezonul 19, va fi ultimul meu sezon. Așadar, ultimii 18 ani mi-au schimbat viața. Voi mi-ați schimbat viața și vă voi fi mereu recunoscătoare tuturor pentru că ați urmărit emisiunea, ați râs, ați dansat… uneori ați plâns. Acest show a fost cea mai frumoasă experiență a vieții mele și vă datorez totul. Vă mulțumesc.”, a spus comedianta și prezentatoarea în monologul său de deschidere.

Explicând decizia de a se retrage, DeGeneres a continuat:

„Acum doi ani am semnat un contract pentru încă trei ani și am știut mereu, în sufletul meu, că sezonul 19 va fi ultimul… Poate vă întrebați de ce am decis să mă opresc după 19 sezoane. Adevărul este că mi-am ascultat întotdeauna instinctul. Instinctul mi-a spus că a venit momentul. Ca și comediant, am înțeles mereu importanța… momentului potrivit. Serios vorbind, am simțit cu adevărat că sezonul următor este momentul potrivit pentru a încheia acest capitol extraordinar.”

Citește și:
Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Cum a fost surprinsă artista de către cei dragi: "Cu câteva ore în avans"
People
Loredana Groza a împlinit 56 de ani. Cum a fost surprinsă artista de către cei dragi: "Cu câteva ore în avans"
Una dintre cele mai misterioase vedete pop renunță la deghizarea sa caracteristică pentru o ieșire rară fără machiaj în Los Angeles
People
Una dintre cele mai misterioase vedete pop renunță la deghizarea sa caracteristică pentru o ieșire rară fără machiaj în Los Angeles
Anunțul făcut de Mihai Morar după 20 de ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela: "Până la ultima pagină"
People
Anunțul făcut de Mihai Morar după 20 de ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela: "Până la ultima pagină"
O nouă lovitură pentru Brad Pitt! Încă un copil pe care actorul îl are cu Angelina Jolie renunță oficial la numele de familie al acestuia
People
O nouă lovitură pentru Brad Pitt! Încă un copil pe care actorul îl are cu Angelina Jolie renunță oficial la numele de familie al acestuia
Zarug, confesiuni sincere despre comentariile homofobe și pline de ură pe care le primește: "Mi-am luat amenințări cu moartea"
People
Zarug, confesiuni sincere despre comentariile homofobe și pline de ură pe care le primește: "Mi-am luat amenințări cu moartea"
Ce limite a impus Timothée Chalamet în relația cu iubita lui, Kylie Jenner, și întreaga familie Kardashian: "Este îngrozit de ideea că..."
People
Ce limite a impus Timothée Chalamet în relația cu iubita lui, Kylie Jenner, și întreaga familie Kardashian: "Este îngrozit de ideea că..."
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Cât încasează Andreea Bostănică într-o singură zi din TikTok. La ce sumă colosală poate ajunge
Cât încasează Andreea Bostănică într-o singură zi din TikTok. La ce sumă colosală poate ajunge
Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, s-au despărțit. Vestea a venit la un an și jumătate de când au devenit părinți
Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, s-au despărțit. Vestea a venit la un an și jumătate de când au devenit părinți
Cum a fost surprinsă Teodora Tompea de ziua sa de naștere. Imagini cu frumoasa prezentatoare de știri
Cum a fost surprinsă Teodora Tompea de ziua sa de naștere. Imagini cu frumoasa prezentatoare de știri
Cine sunt finaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Patru copii talentați au intrat în cursa pentru trofeu
Cine sunt finaliștii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Patru copii talentați au intrat în cursa pentru trofeu
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce Eva și Petru s-au mutat din România: "Indiferent de distanță..."
Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce Eva și Petru s-au mutat din România: "Indiferent de distanță..."
People

Andreea Berecleanu vorbește mereu cu mândrie despre cei doi copii ai săi.

+ Mai multe
Jennifer Lopez, în lacrimi la ceremonia de absolvire a fiului său. Max a încheiat liceul la 18 ani
Jennifer Lopez, în lacrimi la ceremonia de absolvire a fiului său. Max a încheiat liceul la 18 ani
People

Jennifer Lopez a trăit un moment plin de emoție la absolvirea fiului său, Max. Artista a fost surprinsă în lacrimi la ceremonie, unde a fost înconjurată de familie.

+ Mai multe
Ioana Grama, primele declarații despre despărțirea de iubitul ei. De ce a încheiat relația cu el: "Nu a existat deloc toxicitate"
Ioana Grama, primele declarații despre despărțirea de iubitul ei. De ce a încheiat relația cu el: "Nu a existat deloc toxicitate"
People

Ioana Grama s-a despărțit de iubitul ei. Creatoarea de conținut a făcut primele declarații despre separarea lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC