Ellen DeGeneres și Portia de Rossi, ipostaze rare de tandrețe în vacanță în Mallorca. Kris Jenner le-a însoțit pe un iaht de lux

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Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au fost surprinse manifestându-și afecțiunea pe un superiaht în Mallorca, Spania, în weekend. În imagini apărute online, cele două se sărutau pe puntea superioară, înainte de a schimba câteva cuvinte.

Pentru ziua petrecută la soare, comedianta în vârstă de 68 de ani a purtat un tricou bleu deschis și pantaloni scurți cu imprimeu, în timp ce Portia de Rossi, îmbrăcată în costum de baie, s-a acoperit ulterior cu un prosop. Cuplul a fost însoțit și de prietena lor apropiată, Kris Jenner, surprinsă discutând cu DeGeneres în timp ce se relaxa la soare, în timpul escapadei de lux.

„Momager”-ul a ales un costum de baie întreg, roșu, acoperit de o tunică în aceeași nuanță. Ținuta a fost completată de ochelari de soare oversized și o pălărie de paie. În alte imagini, grupul a fost văzut plimbându-se cu jet ski-ul în jurul iahtului. DeGeneres și de Rossi, căsătorite din 2008, au o relație de prietenie apropiată cu Jenner de mulți ani. În 2023, când și-au reînnoit jurămintele, Kris Jenner a oficiat ceremonia.

Escapada vedetelor vine la câteva luni după ce cuplul a decis să se întoarcă temporar în Statele Unite. În încercarea de a îndeplini „visul” actriței de origine australiană de a locui la țară, DeGeneres și de Rossi, în vârstă de 53 de ani, s-au mutat în Regatul Unit după victoria lui Donald Trump în alegerile din noiembrie 2024.

Totuși, cuplul a cumpărat în februarie o vilă impresionantă în Montecito, California, în valoare de 27,4 milioane de dolari, iar o sursă a declarat pentru Page Six că mutarea este temporară.

„Nu s-au săturat de Regatul Unit. Au vrut să petreacă iarna în Montecito. Le place în Cotswolds și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă în curând.”, a explicat sursa.

DeGeneres și de Rossi s-au căsătorit cu o ceremonie de nuntă intimă, de 20 de persoane, la Los Angeles, 16 august 2008. DeGeneres și-a făcut coming out-ul în 1997, în cadrul show-ului lui Oprah Winfrey, fiind una dintre primele persoane publice cu acel nivel de notorietate care și-a asumat dezvăluirea propriei orientări sexuale. De aceea, este percepută și astăzi ca o deschizătoare de drumuri în ceea ce privește lupta pentru drepturi egale a persoanelor LGBTQ+.

În ultimii ani, după ce Ellen DeGeneres s-a retras din televiziunea clasică după finalul talk-show-ului său, a preferat o viață mai liniștită, concentrată pe proiecte ocazionale, producție și apariții publice limitate. După încheierea emisiunii, vedeta a vorbit deschis despre dorința de a-și redefini rutina și de a petrece mai mult timp în afara industriei TV.

în 2021, Ellen și-a anunțat ultimul sezon al celebrei sale emisiuni.

„Astăzi anunț că sezonul următor, sezonul 19, va fi ultimul meu sezon. Așadar, ultimii 18 ani mi-au schimbat viața. Voi mi-ați schimbat viața și vă voi fi mereu recunoscătoare tuturor pentru că ați urmărit emisiunea, ați râs, ați dansat… uneori ați plâns. Acest show a fost cea mai frumoasă experiență a vieții mele și vă datorez totul. Vă mulțumesc.”, a spus comedianta și prezentatoarea în monologul său de deschidere.

Explicând decizia de a se retrage, DeGeneres a continuat:

„Acum doi ani am semnat un contract pentru încă trei ani și am știut mereu, în sufletul meu, că sezonul 19 va fi ultimul… Poate vă întrebați de ce am decis să mă opresc după 19 sezoane. Adevărul este că mi-am ascultat întotdeauna instinctul. Instinctul mi-a spus că a venit momentul. Ca și comediant, am înțeles mereu importanța… momentului potrivit. Serios vorbind, am simțit cu adevărat că sezonul următor este momentul potrivit pentru a încheia acest capitol extraordinar.”

foto: Arhiva ELLE

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