Zarug, confesiuni sincere despre comentariile homofobe și pline de ură pe care le primește: „Mi-am luat amenințări cu moartea”

Zarug a vorbit despre experiența lui ca persoană gay în România și comentariile homofobe pe care le primește în mediul online.

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  de  Braslasu Iulia
Zarug, confesiuni sincere despre comentariile homofobe și pline de ură pe care le primește: "Mi-am luat amenințări cu moartea"

Dan Mihai Zarug, cunoscut de către publicul larg drept Zarug, este designer, creator de conținut, iar în trecut a participat în mai multe emisiuni TV, printre care „Asia Express” și „Te cunosc de undeva!”. Cu foarte multe ocazii a făcut mărturisiri sincere și deschise despre orientarea lui sexuală, dar și despre comentariile pline de ură pe care le primește pentru că vorbește public despre comunitatea LGBTQIA+ și despre experiența lui ca persoană gay în România.

Zarug, sincer cu privire la bullying

Recent, Zarug a recunoscut că a trecut printr-un episod extrem de violent de bullying după ce a participat într-o emisiune TV. Acesta a menționat că încearcă să nu fie afectat, pentru că realizează că problema nu este la el, ci la persoanele care lasă astfel de comentarii homofobe și sunt agresivi în felul în care se exprimă. 

„Cel mai recent atac de bullying prin care trec este cel de azi, după emisiunea „Furnicuțele” cu Denise Rifai. Dacă intri la comentarii, la pozele în colaborare cu ea, ai să vezi că sunt reacții ale oamenilor și simpatice, dar sunt și gnomi de grădină, ăștia care se manifestă de la înălțimea tastaturii analfabete. Nu ai vrea să vezi ce este acolo. Am printscreen-uri pe care eu le păstrez în ideea în care le arăt oamenilor înapoi, cumva. De obicei, pe story le pun. Așa mă răzbun: le pun cu tot cu captură de ecran și cu poza de profil, ca să vadă lumea cine sunt acești mutanți. Sigur că mă ating, nu mă las acaparat, să mă marcheze prea puternic, dar de atins tot te ating. Doar că relativizezi în momentul în care intri în profilul oricăruia care îți lasă comentarii și vezi cine este ăla. Eu, știind cine sunt eu, îți dai seama că mare valoare pentru mine ce are de spus unul Gică, cu o poză cu el și copilul lui la profil, care îmi scrie mie cât de oribil sunt și injurii de-a dreptul și mă face bolnav sau nu știu ce prostii. Nu o iau personal, pentru că problema este la respectivul, nu la mine”, a spus Zarug pentru cancan.ro

Zarug a recunoscut că a fost amenințat cu moartea

Zarug a mai povestit că a primit amenințări cu moartea în perioada alegerilor prezidențiale, atunci când atacurile la adresa comunității LGBTQIA+ s-au intensificat și au devenit extrem de virulente. 

„Eu, la alegeri, când s-au manifestat foarte violent împotriva comunității și mi-am luat amenințări cu moartea pentru că îndemnam oamenii să voteze responsabil, în sensul în care să încercăm să o ducem bine toți, nu să votăm ca să moară unii, în timp ce ceilalți mor urlând toți săraci, am creat chiar și o pagină de GoFundMe în care toți românii care nu mă vor în țara asta să îmi doneze câte un euro. Și, în momentul în care aveam milioanele de euro, echivalentul milioanelor de „nu-uri” care s-ar manifesta, în principiu, aș fi putut pleca din această țară să îmi reconstruiesc viitorul oriunde nu trebuia să agresez vizual poporul român. Ghicește ce? Nu am adunat nimic.”

Zarug este de părere că e important să existe o reprezentare etică și autentică a persoanelor LGBTQIA+, și nu una stereotipică și caricaturală, așa cum se întâmplă deseori, atât la TV, cât și în mediul online, astfel încât publicul să vadă o diversitate în ceea ce privește orientările sexuale și identitățile de gen.

„Deci se pare că ura românului tot până la bani se limitează. Cred că un rol în educația poporului român, în acceptarea diversității și tot tacâmul ăsta, îl are totuși și media. Insistența cu care mass-media românească, și aici includ și televiziunile, nu oferă reprezentare. Oamenii trăiesc fără reprezentarea a ceea ce înseamnă să fii gay și atunci nu fac altceva decât să demonizeze. Comunitatea pică victima exact demersurilor de propagandă ale celor care au interesul să demonizeze comunitatea. Și, neavând un exemplu, altul cu care să compari, este clar că rămânem într-un punct, în același punct. Adică nu există asta că poporul nu este pregătit. Da, poate nu este pregătit, dar nici nu s-a dorit vreodată”, a adăugat Zarug pentru sursa citată anteriori.

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Foto: Instagram

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