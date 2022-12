Cum se simte Alina Pușcaș, după ce a avut probleme de sănătate și a ajuns la spital: „Va urma o perioadă de refacere”

Alina Pușcaș a avut probleme de sănătate în ultima perioadă. Prezentatoarea TV a ajuns de urgență de spital, acolo unde a primit îngrijirile medicale necesare. Vedeta a dezvăluit cum se simte acum, dar și ce schimbări își dorește să facă în ceea ce privește stilul ei de viață.

Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate atunci când filma finala emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1. Vedeta le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram faptul că a avut simptome de răceală și că a urmat un tratament la care a mai apelat atunci când a mai trecut prin aceste stări. Pentru că organismul ei nu a mai răspuns la tratament, Alina Pușcaș a luat decizia de a merge la spital. În urma unor consultații și investigații amănunțite, prezentatoarea a aflat că a fost vorba despre un abces pe rinichi.

Acum, după aproximativ două săptămâni, Alina Pușcaș se simte mai bine. Vedeta a fost externată și a vorbit într-o serie de Instastories despre starea ei de sănătate, dar și despre problemele cu care s-a confruntat.

„Am revenit! Sunt bine, am energie… ce să mai, sunt bine. Parcă m-am renăscut. Au fost 13 zile nu tocmai ușoare, dar cumva în astea 13 zile am avut timp să mă odihnesc cum nu m-am odihnit cred că mai mult de un an, ceea ce clar a fost un semnal de alarmă pentru mine. Mi-am dat seama că totuși am tras foarte mult de mine și cel mai important lucru care îmi lipsea era somnul. Somnul, odihna, care este extrem de importantă și ăsta e un factor care m-a ajutat foarte mult în recuperare pentru că în aceste 7 zile de spitalizare am dormit de am rupt practic. Mi-a rămas un singur semn, să zic așa, de la tot ce am pătimit. Prima zi fără branulă.”