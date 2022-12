Andreea Antonescu, dezvăluiri despre nuntă. Artista va naște în scurt timp: „Vedem ce ne rezervă viața”

Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Artista este însărcinată cu al doilea copil și se pregătește să nască în curând. Vedeta și partenerul ei sunt în culmea fericirii și abia așteaptă să își strângă în brațe copilul. În ceea ce privește o viitoare nuntă, cântăreața a oferit mai multe detalii.

Artista a fost căsătorită în trecut cu Traian Spak, alături de care are o fetiță superbă. Căsnicia dintre cei doi nu a durat, iar vedeta și tatăl copilului ei au decis să meargă pe drumuri separate. După ce s-a întors în România, Andreea a început o frumoasă poveste de dragoste alături de un jurnalist român. Cei doi vor deveni părinți în curând, însă nu se grăbesc în privința relației lor de cuplu.

Andreea Antonescu a declarat că momentan nu au în plan să se căsătorească, ci vor să ia lucrurile pas cu pas. Astfel, artista a precizat că așteaptă să nască și să organizeze botezul bebelușului. Cu toate acestea, vedeta nu spune „Nu” unei eventuale căsniciei cu partenerul ei, în cazul în care asta le va rezerva viitorul.

Cântăreața se consideră o femeie foarte norocoasă în ceea ce privește sarcina ei. Andreea a precizat că se simte foarte bine și nu s-a confruntat cu stările de rău precum alte femeie însărcinate. Totodată, aceasta nu a avut de-a face nici cu kilogramele în plus, având grijă la alimentația ei.

„La 20 de ani eram cât un balon, mă umflasem toată! Acum, la 40 de ani, mă învârt pe tocuri. Nu am decât o burtică mică, atât! E incredibil! Și mă simt într-o mare formă! Mă îngrășasem 20 de kilograme atunci când am fost gravidă cu Sienna! Pur și simplu mănânc ce știu că este sănătos. Nu am avut pofte, nu pot să zic că sunt lucruri pe care le refuz. Mănânc în continuare și ciocolată, ceea ce fac de-o viață. E foarte ușor, deși mă așteptam să fie un pic mai greu, pentru că au trecut câțiva ani buni. E foarte ușor! Sunt super mândră de tot ce trăiesc acum.. Nu știu, sunt luate în calcul ambele variante, atât natural, cât și cezariană”, a mai spus viitoarea mămică.