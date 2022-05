Celebritățile cărora nu le place absolut deloc să acorde interviuri

Celebritățile de la Hollywood resimt constant presiunile media, fiind o parte mai puțin preferată când vine vorba de cariera lor. Sunt vedete care au crescut în ochii publicului, iar odată cu maturizarea s-au îndepărtat de lumina reflectoarelor, așa că nu este de mirare că unora dintre ele nu le place absolut deloc să fie intervievate.

1. Nicolas Cage

Timp de 14 ani, Nicolas Cage nu a fost într-un talk show televizat, cu toate că a apărut în mai multe publicații în cadrul cărora a făcut și declarații și a realizat interviuri înregistrate anterior. „Este o seară importantă pentru mine. Este pentru prima dată în 14 ani când sunt la televiziunea națională într-un talk show”, a spus Nicolas Cage în timpul unei apariții la Jimmy Kimmel Live din aprilie 2022.

2. Mary-Kate și Ashley Olsen

Mary-Kate și Ashley Olsen au ajuns faimoase datorită serialului de comedie Full House. Au bifat mai multe apariții în seriale, însă au renunțat la această carieră și s-au dedicat bradului lor, The Row. Pe măsură ce s-au maturizat, au devenit discrete. Când a fost întrebată despre decizia lor de a se îndepărta de lumina reflectoarelor, Mary-Kate a precizat că sunt persoane discrete, iar acest lucru se datorează felului în care au fost crescute.

3. Beyoncé

După ce și-a lansat albumul cu același nume în 2013, Beyoncé a încetat să mai acorde interviuri. A preferat să publice în diverse publicații eseuri personale. În documentarul Beyonce: Life is but a Dream, artista a comparat alegerea ei de a evita presa cu cea a Ninei Simone, care niciodată nu a împărtășit detalii despre viața ei: „Când Nina Simone a scos muzică, i-ai iubit vocea. Asta voia să iubești. Nu ai fost influențat cu viața ei de zi cu zi și cu ceea ce poartă copilul ei și cu cine se întâlnește, toate aceste lucruri care, într-adevăr, nu sunt treaba ta.”

4. Taylor Swift

La începutul carierei muzicale, Taylor Swift acorda foarte multe interviuri, însă, după ce a experimentat dezavantajele care vin odată cu statutul de persoană care are parte de notorietate, a devenit una dintre cele mai discrete cântărețe. Iar motivul are legătură cu situațiile cu care s-a confruntat de-a lungul timpului care au determinat-o să își trăiască viața personală departe de ochii publicului.

5. Kate Moss

Kate Moss obișnuia să fie mult mai deschisă cu presa, însă lucrurile s-au schimbat după ce anumiți jurnaliști au făcut comentarii negative la adresa ei, așa că a decis să acorde interviuri ocazional dacă îi place persoana ori proiectul în care e implicată. Supermodelul care a apărut în campaniile celor mai influente case de modă povestea în 2010 într-un interviu pentru revista T: „Nu eram conștientă la început să vor scrie ceva cu adevărat oribil, dar apoi au făcut-o și am spus: „Nu vreau să fiu expusă la astfel de critici.”

6. Joaquin Phoenix

Poate că nu vei fi surprinsă când vei vedea că Joaquin Phoenix face parte din această listă. Actorul se numără printre vedetele care nu sunt atât de încântate când vine vorba de interviuri. A fost rezervat până acum în ceea ce privește viața personală și familia și nu are de gând să schimbe acest lucru. A jucat într-o mulțime de pelicule care i-au pus în valoare calitățile, dar evită pe cât posibil să acorde interviuri, menționând cu mai multe ocazii că nu se simte confortabil.

7. The Weeknd

Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni internaționali, dar The Weeknd a acordat puține interviuri de-a lungul timpului. Motivul are legătură cu propriile sale nesiguranțe. Înainte de a avea cariera de succes de astăzi, spunea că preferă să păstreze misterul în ceea ce îl privește. „Eram tot ceea ce nu era un cântăreț de R&B. Nu eram un băiat drăguț. Nu mi-a plăcut cum arătam în fotografii”, declara The Weeknd pentru Rolling Stone despre începutul carierei muzicale.

8. Kristen Stewart

Kristen Stewart își adoră meseria, însă niciodată nu a fost interesată de atenția primită din partea presei, vorbind până acum despre presiunile care vin odată cu celebritatea. „Ceea ce nu vedeți sunt camerele acestea din fața mea și întrebările indiscrete care îmi sunt puse sau oamenii care fac orice pentru a primi o reacție din partea mea. De multe ori nu mă pot descurca cu toate astea. Nu m-am așteptat niciodată că așa va fi viața mea”, povestea în trecut Kristen Stewart.

9. Bradley Cooper

Bradley Cooper consideră că atunci când acordă prea multe interviuri, fanii descoperă o serie de detalii despre el ca persoană, iar aceștia nu îl vor putea distinge de personajul pe care îl interpretează. Actorul preferă să fie discret, astfel încât admiratorii lui să se bucure de performanțele pe care le oferă în filmele în care joace.

10. Jesse Eisenberg

Pe Jesse Eisenberg nu îl vezi atât de des în lumina reflectoarelor. Mulți l-au considerat nepoliticos în timpul interviurilor pe care le-a acordat, dar actorul a explicat că nu face acest lucru pentru că e arogant, ci pentru că se confruntă cu anxietatea și îi este dificil să vorbească în interviuri.

