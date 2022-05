Noi detalii inedite despre ținuta pe care Kim Kardashian a purtat-o la nunta surorii sale, Kourtney

Kim Kardashian a avut una dintre cele mai spectaculoase ținute de la nunta surorii sale, Kourtney, cu Travis Barker, însă nimeni nu a știut că fondatoarea Skims a mai purtat rochia neagră Dolce & Gabbana și în urmă cu 11 ani. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Kim, care a postat pe contul său de Twitter o imagine din 2011, de la Glamour Awards, în care purta aceeași rochie. Cu toate acestea, vedeta a dat un suflu nou ținutei, accesorizând-o cu o altă rochie din dantelă, marca Vetements.

„Un lucru amuzant despre look-ul acesta de la nuntă. Știu că în episodul de săptămâna trecută din The Kardashians m-ați văzut căutând în arhiva mea. Am toate piesele fotografiate și păstrate într-o aplicație. Așa că atunci când am aflat că merg în Italia, am scos toate hainele Dolce & Gabbana pentru a le proba și a vedea dacă pot să le port din nou. Rochia pe care am purtat-o la nuntă am cumpărat-o în 2011 de la Bergdorf Goodman și am purtat-o la Glamour Awards. Dar ca să îi dau un aer mai modern și ca să mă reprezinte mai mult, am purtat această rochie din dantelă cu mâneci de la Vetements, pe care o aveam în dulap”, a scris Kim Kardashian pe Twitter.