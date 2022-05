Khloé Kardashian le răspunde celor care o acuză că ar fi apelat la prea multe operații estetice

În ultimii ani, aspectul fizic al lui Khloé Kardashian a fost intens dezbătut pe rețelele sociale. Vedeta reality show-ului The Kardashians a fost adeseori acuzată că a apelat la numeroase intervenții estetice sau că își editează pozele în exces. Deși a declarat că s-a obișnuit să fie criticată, aceasta a mărturisit că se simte jignită de zvonul lansat în social media, conform căruia ar fi avut „12 transplanturi faciale”.

„Mă deranja când oamenii spuneau că am avut 12 transplanturi faciale. Eram la modul: ‘Oh, Doamne, am avut?’. E o nebunie.”, a declarat Khloé în cadrul podcast-ului Not Skinny But Not Fat.