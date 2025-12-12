Anunțul special făcut de Iulia Vântur. Cum și-a surprins fanii: „Este un vis împlinit”

Iulia Vântur, artista care de peste 10 ani are o carieră de succes la Bollywood, după ce a făcut istorie în televiziunea din România, lansează prima ei piesă în țara natală și în limba română, „Colinde, Corinde”, pe care a cântat-o în primă audiție la Vatican, în fața Papei Leon XIV și a mii de oameni, printre care cei mai importanți lideri spirituali ai lumii, la evenimentul grandios 60 de ani de „Nostra Aetate”, care a avut loc în Auditorium-ul Paul VI Hall.

Iulia Vântur a lansat prima piesă în România

„Această piesă este un vis împlinit, o dorință ce stătea la dospit, ca un cozonac de Crăciun. În toți anii aceștia, am avut multe idei și propuneri de a cânta în română, însă mă bucur nespus că prima mea piesă în română este un colind, așa a fost menit. Așa încep călătoriile mele binecuvântate… cu un colind, născut din dor de țară, de tradițiile românești, de casă, dintr-o dorință profundă de reconectare cu rădăcinile mele, din dorința de a veni mai des acasă. Vin foarte des să-mi văd părinții, oamenii dragi, însă niciodată nu-i de ajuns”, mărturisește artista Iulia Vântur.

Cu o semnificație puternică și simbolică, colindul lansat de Iulia Vântur continuă puternica ei legătură acest gen muzical care îi este precum un talisman deschizător de drumuri.

„Îmi doresc de ani de zile să lansez un colind românesc, îmi plac mult colindele. E ca un vis împlinit. Este conexiunea mea cu copilăria, cu casa, cu România, cu părinții mei. În fiecare an, negreșit, îmi colind părinții, chiar dacă sunt la mii de km distanță, îi colind pe video-call, este tradiția noastră specială de Crăciun. Mama plânge în fiecare an, de emoție, câteodată și tata, iar eu mă simt din nou un copil. Este cel mai frumos moment de Crăciun. În plus, datorită unui colind foarte special pentru mine a început și călătoria mea muzicală în India. În urmă cu 14 ani, am cântat un colind românesc care a atins sufletele celor din India și așa mi-au propus să cânt o piesă în hindi. Datorez mult colindelor, toată bucuria mea de a cânta de la colinde a plecat. Când am fost invitată să cânt la Vatican, în prezența Papei, am ales să cânt colindul meu preferat și am cântat în premieră noul meu colind „Colinde, Corinde” pentru că sunt cu adevărat speciale pentru mine, am simțit că așa pot reprezenta esența mea românească”, mărturisește Iulia Vântur, care va avea zilele următoare în București mai multe momente live în care va cânta piesa nou lansată.

Iulia Vântur, despre prima ei piesă în România

Cu un videoclip filmat în Londra, dar și în România, alături de cele mai dragi ființe din viața ei, părinții, „Colinde, Corinde” are muzica și versurile scrise de Rimenescu, Eugenia Nicolae, Cezar Cazanoi-Caval, producția semnată de C&P Viral Nation România, iar povestea ei, una menită să devină realitate.

„Un amic român, Sergiu, care trăiește în afara țării, care simte aceeași dorință de reconectare cu țara, a fost cel care m-a pus în legătură cu Eugenia Nicolae și Rimenescu, doi artiști super talentați. Odată ajunsă în studio m-am îndrăgostit instant de melodie, de versuri, mi-au mers direct la inimă. Știi când o piesă este „aleasa.” Totul a curs lin, așa cum se întâmplă când acel ceva este dat să fie. Viral Nation mi-a fost alături și am decis să aducem acest colind oamenilor, în dar, de Crăciun. Filmam în Londra pentru un film de acțiune, așa că mi-am dorit să filmez și acolo, iar atmosfera superbă de Crăciun să o aduc publicului din România, simbolizând tocmai distanța, dorul și gândul meu la „acasă” când sunt departe. Așa încep și colindul, cu o scrisoare către Moș Crăciun, în care îi cer ca de Crăciun să fiu împreună cu părinții mei.

Mi-am dorit foarte mult să filmez și acasă, în România, să îi am în acest colind, special pentru mine, pe cei mai dragi oameni din viața mea, părinții mei. Nu se poate să existe un colind fără părinții mei. Când spun colind, ma gândesc la ei. Acest videoclip este, de fapt, o amintire dragă, în albumul nostru de amintiri, de Crăciun. Este dedicația mea de Crăciun pentru părinții mei dragi și pentru toți părinții din lume, cărora le este dor de copiii lor. Acest colind este dedicat și tuturor copiilor din lume care tânjesc să se mai simtă copii, în brațele iubitoare ale părinților lor. Este cel mai frumos sentiment din lume. Acest colind este o emoție, nu doar un cântec. Mi-aș dori sa încălzească suflete, să aducă bucurie și pace în suflet.”

Lansat în prag de sărbători, primul cântec în română lansat de Iulia Vântur de când a cucerit Bollywood-ul ca artistă, este un îndemn la emoție autentică trăită alături de cei dragi:

„Colinde, corinde nu este doar un colind, este o emoție, este dor și dragoste de acasă, este împlinirea de a fi lângă părinți, de Crăciun. Este colindul pe care poți crea noi amintiri speciale, împreună cu cei mai dragi oameni din viața ta. Colindul aduce emoție, căldură și bucurie, aduce sunetul pur românesc, tradițional, dar cu un sound nou, ce-ți merge direct la suflet… și în playlist!”, îndeamnă Iulia Vântur.

Citește și:

Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: „Dacă stăm mai mult timp împreună…'

Foto: Instagram, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro