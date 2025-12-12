Anunțul special făcut de Iulia Vântur. Cum și-a surprins fanii: „Este un vis împlinit”

Iulia Vântur le-a făcut o surpriză fanilor cu un proiect special la care a lucrat.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Anunțul special făcut de Iulia Vântur. Cum și-a surprins fanii: "Este un vis împlinit"

Iulia Vântur, artista care de peste 10 ani are o carieră de succes la Bollywood, după ce a făcut istorie în televiziunea din România, lansează prima ei piesă în țara natală și în limba română, „Colinde, Corinde”, pe care a cântat-o în primă audiție la Vatican, în fața Papei Leon XIV și a mii de oameni, printre care cei mai importanți lideri spirituali ai lumii, la evenimentul grandios 60 de ani de „Nostra Aetate”, care a avut loc în Auditorium-ul Paul VI Hall.

Iulia Vântur a lansat prima piesă în România

„Această piesă este un vis împlinit, o dorință ce stătea la dospit, ca un cozonac de Crăciun. În toți anii aceștia, am avut multe idei și propuneri de a cânta în română, însă mă bucur nespus că prima mea piesă în română este un colind, așa a fost menit. Așa încep călătoriile mele binecuvântate… cu un colind, născut din dor de țară, de tradițiile românești, de casă, dintr-o dorință profundă de reconectare cu rădăcinile mele, din dorința de a veni mai des acasă. Vin foarte des să-mi văd părinții, oamenii dragi, însă niciodată nu-i de ajuns”, mărturisește artista Iulia Vântur.

Cu o semnificație puternică și simbolică, colindul lansat de Iulia Vântur continuă puternica ei legătură acest gen muzical care îi este precum un talisman deschizător de drumuri.

„Îmi doresc de ani de zile să lansez un colind românesc, îmi plac mult colindele. E ca un vis împlinit. Este conexiunea mea cu copilăria, cu casa, cu România, cu părinții mei. În fiecare an, negreșit, îmi colind părinții, chiar dacă sunt la mii de km distanță, îi colind pe video-call, este tradiția noastră specială de Crăciun. Mama plânge în fiecare an, de emoție, câteodată și tata, iar eu mă simt din nou un copil. Este cel mai frumos moment de Crăciun. În plus, datorită unui colind foarte special pentru mine a început și călătoria mea muzicală în India. În urmă cu 14 ani, am cântat un colind românesc care a atins sufletele celor din India și așa mi-au propus să cânt o piesă în hindi. Datorez mult colindelor, toată bucuria mea de a cânta de la colinde a plecat. Când am fost invitată să cânt la Vatican, în prezența Papei, am ales să cânt colindul meu preferat și am cântat în premieră noul meu colind „Colinde, Corinde” pentru că sunt cu adevărat speciale pentru mine, am simțit că așa pot reprezenta esența mea românească”, mărturisește Iulia Vântur, care va avea zilele următoare în București mai multe momente live în care va cânta piesa nou lansată.

Iulia Vântur, despre prima ei piesă în România

Cu un videoclip filmat în Londra, dar și în România, alături de cele mai dragi ființe din viața ei, părinții, „Colinde, Corinde” are muzica și versurile scrise de Rimenescu, Eugenia Nicolae, Cezar Cazanoi-Caval, producția semnată de C&P Viral Nation România, iar povestea ei, una menită să devină realitate.

„Un amic român, Sergiu, care trăiește în afara țării, care simte aceeași dorință de reconectare cu țara, a fost cel care m-a pus în legătură cu Eugenia Nicolae și Rimenescu, doi artiști super talentați. Odată ajunsă în studio m-am îndrăgostit instant de melodie, de versuri, mi-au mers direct la inimă. Știi când o piesă este „aleasa.” Totul a curs lin, așa cum se întâmplă când acel ceva este dat să fie. Viral Nation mi-a fost alături și am decis să aducem acest colind oamenilor, în dar, de Crăciun. Filmam în Londra pentru un film de acțiune, așa că mi-am dorit să filmez și acolo, iar atmosfera superbă de Crăciun să o aduc publicului din România, simbolizând tocmai distanța, dorul și gândul meu la „acasă” când sunt departe. Așa încep și colindul, cu o scrisoare către Moș Crăciun, în care îi cer ca de Crăciun să fiu împreună cu părinții mei.

Mi-am dorit foarte mult să filmez și acasă, în România, să îi am în acest colind, special pentru mine, pe cei mai dragi oameni din viața mea, părinții mei. Nu se poate să existe un colind fără părinții mei. Când spun colind, ma gândesc la ei. Acest videoclip este, de fapt, o amintire dragă, în albumul nostru de amintiri, de Crăciun. Este dedicația mea de Crăciun pentru părinții mei dragi și pentru toți părinții din lume, cărora le este dor de copiii lor. Acest colind este dedicat și tuturor copiilor din lume care tânjesc să se mai simtă copii, în brațele iubitoare ale părinților lor. Este cel mai frumos sentiment din lume. Acest colind este o emoție, nu doar un cântec. Mi-aș dori sa încălzească suflete, să aducă bucurie și pace în suflet.”

Lansat în prag de sărbători, primul cântec în română lansat de Iulia Vântur de când a cucerit Bollywood-ul ca artistă, este un îndemn la emoție autentică trăită alături de cei dragi:

„Colinde, corinde nu este doar un colind, este o emoție, este dor și dragoste de acasă, este împlinirea de a fi lângă părinți, de Crăciun. Este colindul pe care poți crea noi amintiri speciale, împreună cu cei mai dragi oameni din viața ta. Colindul aduce emoție, căldură și bucurie, aduce sunetul pur românesc, tradițional, dar cu un sound nou, ce-ți merge direct la suflet… și în playlist!”, îndeamnă Iulia Vântur.

Citește și:
Cum se înțeleg cei doi copii ai Andreei Esca. Dezvăluirea făcută de Aris despre sora lui, Alexia: „Dacă stăm mai mult timp împreună…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit
People
Actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit
Adelina Chivu, confesiuni despre relația specială cu fiicele ei, Anastasia și Natalia: "Să facă în viață ceva ce le face fericite"
People
Adelina Chivu, confesiuni despre relația specială cu fiicele ei, Anastasia și Natalia: "Să facă în viață ceva ce le face fericite"
EXCLUSIV: Care este destinația preferată de Monica Bîrlădeanu pentru o vacanță de cuplu: "Ar fi fain în septembrie sau primăvara"
People
EXCLUSIV: Care este destinația preferată de Monica Bîrlădeanu pentru o vacanță de cuplu: "Ar fi fain în septembrie sau primăvara"
EXCLUSIV: Adrian Nartea, dezvăluiri emoționante despre fiicele sale și pasiunile lor: "Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi"
People
EXCLUSIV: Adrian Nartea, dezvăluiri emoționante despre fiicele sale și pasiunile lor: "Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi"
EXCLUSIV: Lidia Buble, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de afaceri și persoanele speciale din viața ei: "Vreau să îmi lansez propria linie"
People
EXCLUSIV: Lidia Buble, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de afaceri și persoanele speciale din viața ei: "Vreau să îmi lansez propria linie"
EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: "Să încerc lucruri noi"
People
EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: "Să încerc lucruri noi"
Libertatea
Cum a apărut Mădălina Ghenea la ELLE Style Awards 2025. Actrița a purtat o rochie transparentă care îi lăsa lenjeria intimă la vedere
Cum a apărut Mădălina Ghenea la ELLE Style Awards 2025. Actrița a purtat o rochie transparentă care îi lăsa lenjeria intimă la vedere
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Tudor Chirilă reacționează dur după documentarul Recorder: „Ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii”
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment
Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
catine.ro
3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii au parte de câștiguri financiare substanțiale după 13 decembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce simți dacă iei Vitamina C și zinc împreună atunci când ești răcită. Care este evoluția simptomelor, potrivit specialiștilor
Ce simți dacă iei Vitamina C și zinc împreună atunci când ești răcită. Care este evoluția simptomelor, potrivit specialiștilor
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Mai multe din people
EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
People

Delia a vorbit sincer despre dorința de a participa la un reality show.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
People

Mădălina Ghenea a vorbit deschis într-un interviu ELLE România despre pasiunile fiicei sale și modul în care o crește pe Charlotte.

+ Mai multe
ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment
ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment
People

Iată o selecție de fotografii cool de la ELLE STYLE AWARDS 2025.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC