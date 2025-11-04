Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Am făcut recent o analiză de sânge și…”

Amalia Năstase este apreciată de către urmăritorii ei pentru faptul că deseori vorbește despre problemele de sănătate cu care se confruntă și împărtășește cu aceștia și experiențele mai puțin plăcute prin care a trecut.

Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

După ce și-a făcut un set obișnuit de analize, Amalia Năstase a descoperit că are niveluri ridicate de mercur în sânge. Substanța ar fi ajuns în sânge din cauza plombelor dentare cu amalgam pe care le-a avut puse în copilărie.

„Dacă ai dinții plombați cu amalgam… eu aveam din copilărie, fusesem la 10 dentiști diferiți și fiecare făcuse ce se făcea atunci în România. Nu aveau oamenii cu ce mai mult. Acum 20 de ani… Și știți: când râdeai cu dinți puși, se vedea gingia închisă la culoare și, prin spate, metalul. Asta astăzi nu mai există. Nu era doar inestetic, era și toxic. Amalgamul conține mercur. Și mercurul acela a rămas în organismul meu. Am făcut recent o analiză de sânge și am încă mercur în sânge de la cariile tratate acum 40 de ani”, a spus Amalia Năstase în cadrul discuției de la Dc News cu medicul stomatolog Nicolae Krilovici.

Amalgamul dentar conține aproximativ 50% mercur, iar substanța este toxică pentru sistemul nervos, rinichi și ficat. În timp, din aceste plombe se pot elibera vapori de mercur.

Nicolae Krilovici a explicat că amalgamul este un material clasic folosit zeci de ani pentru plombarea dinților, fiind, de fapt, un amestec de pulbere de aliaj metalic (argint, cupru, staniu) și mercur lichid, care formează o pastă dură după aplicare.

„În Germania amalgamul a fost schimbat relativ repede, dar a fost și marketing. Nu s-a înlocuit neapărat cu ceva mult mai bun, ci cu compozit. Compozitul e alb are avantaj estetic, dar e o bombă chimică: lanțurile de molecule, când se întărește cu cu lampa, rămân molecule nelegate în lanț, care circulă și pot afecta organismul. În plus, compozitul se tocește mai repede, are multe dezavantaje. De fapt, singurul avantaj a fost trecerea de la amalgam la ceva estetic”, a declarat medicul stomatolog.

Amalia Năstase, despre secretul căsniciei fericite cu Răzvan Vasilescu

Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu din anul 2010. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase.

Cu toate că își păstrează căsnicia cât mai departe de ochii curioșilor, Amalia Năstase a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu Răzvan Vasilescu.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro.

Amalia Năstase nu a ascuns faptul că ea și soțul ei, Răzvan Vasilescu, mai au uneori certuri în căsnicia lor. Dar depășesc repede aceste tensiuni.

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

De asemenea, Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu împărtășesc aceleași pasiuni pentru muzică și festivaluri și adoră să aibă diverse experiențe împreună.

„Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent.”

