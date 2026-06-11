Monica Bîrlădeanu, dezvăluire surprinzătoare despre viața din spatele aparițiilor elegante: „Petrec ore în șir…”

Monica Bîrlădeanu a surprins fanii cu o imagine atipică, departe de aparițiile elegante obișnuite, arătând o activitate migăloasă din viața sa de zi cu zi, care necesită multă răbdare și concentrare.

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  de  ELLE.ro
Monica Bîrlădeanu
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Monica Bîrlădeanu a surprins recent publicul online cu o imagine diferită față de aparițiile sale obișnuite, de pe covorul roșu sau din fotografiile atent realizate din social media. Actrița a publicat pe Instagram mai multe cadre în care apare echipată cu lupă binoculară profesională și vizieră de protecție, concentrată asupra unor activități de finețe, care necesită o precizie ridicată și multă răbdare.

Monica Bîrlădeanu, o imagine rară din culise

Departe de imaginea elegantă cu care și-a obișnuit fanii, actrița a ales să arate și partea mai puțin vizibilă a rutinei sale.

„Ce nu se vede din viața mea mai niciodată pe social media e că de multe ori arăt cam așa. Petrec ore în șir arătând ca un miner și făcând asta. O muncă migăloasă pentru care pui la bătaie toate resursele de concentrare și de răbdare de care dispui. Pentru ca apoi să sari iar într-o rochie fabuloasă și să arăți așa, deși tu știi că în urmă cu câteva ore… făceai asta și arătai așa. Concluzia e că nu știi niciodată ce e dincolo de un blush și un ruj de buze”, a scris vedeta pe Instagram.

Din fotografiile publicate reiese că activitatea ei este una de tip artizanal, posibil legată de obiecte realizate manual, miniaturi sau bijuterii, unde fiecare detaliu contează și unde instrumentele de precizie sunt esențiale.

Postarea a fost primită pozitiv de urmăritori, mulți apreciind sinceritatea cu care actrița a ales să arate o parte mai puțin cunoscută a vieții sale.

Monica Bîrlădeanu arată realitatea din spatele aparițiilor perfecte

Pe rețelele sociale, acolo unde comunică frecvent cu comunitatea ei, Monica a postat o imagine realizată la sală. Îmbrăcată într-un outfit sport care îi evidențiază silueta, actrița apare într-un cadru deloc glamour, dar extrem de autentic: după un antrenament solicitant, exact în momentul în care corpul resimte efortul.

Fotografia nu a fost însoțită de un mesaj superficial, ci de o confesiune onestă despre ce presupune, de fapt, menținerea formei fizice după 40 de ani. Monica Bîrlădeanu a vrut să demonteze ideea că tonusul și silueta vin „de la sine' și a vorbit despre muncă, frustrare, limite și ambiție.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

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Foto: Instagram

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