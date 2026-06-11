Laura Cosoi, mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Rita: „Să nu uiți niciodată cât de iubită ești”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Laura Cosoi a marcat ziua de naștere a fiicei sale, Rita, printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, în care a împărtășit cu urmăritorii un videoclip de familie încărcat de momente tandre și emoție.

Fiica Laurei Cosoi a împlinit 8 ani

Actrița a transmis un mesaj profund, în care a vorbit despre cât de repede au trecut anii de când fiica sa a venit pe lume și despre transformările frumoase pe care Rita le-a adus în viața întregii familii.

„La mulți ani, Rita! Astăzi împlinești 8 ani și ne dăm seama cât de repede au trecut primii tăi 7 ani de acasă. Sunt ani care au pus bazele omului frumos care devii!”, a scris Laura Cosoi.

Vedeta a continuat mesajul subliniind impactul pe care fiica sa îl are asupra celor din jur, descriind-o ca pe un copil care inspiră bunătate și empatie.

„Ne-ai arătat, de nenumărate ori, cum să fim mai buni, mai răbdători și mai empatici. Ne-ai amintit că o îmbrățișare poate rezolva multe, că sinceritatea este un dar și că uneori lucrurile cele mai importante se văd doar cu inima.”

În același mesaj, Laura Cosoi și-a exprimat mândria față de modul în care Rita crește și se dezvoltă, evidențiind sensibilitatea, curajul și felul în care reușește să aducă bucurie în jurul ei.

„Suntem mândri de felul în care crești, de sensibilitatea ta, de curajul tău și de modul în care îi faci pe cei din jur să se simtă iubiți și înțeleși. Îți dorim să rămâi mereu tu: luminoasă, curioasă, bună și autentică. Iar atunci când viața va fi mai grea, să nu uiți niciodată cât de iubită ești și câtă bucurie aduci în sufletele noastre.”

Laura Cosoi, despre presiunea pe care o simt femeile însărcinate

Laura Cosoi a transmis un mesaj important celor care fac remarci nepotrivite la adresa corpurilor femeilor însărcinate.

Într-o postare amplă făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi și-a îndreptat atenția către presiunea socială la care sunt supuse femeile însărcinate. Actrița a semnalat faptul că există nenumărate remarci și comentarii toxice care se fac la adresa corpurilor viitoarelor mame. Laura Cosoi este însărcinată acum cu cel de-al cincilea copil și urmează să aibă o fetiță.

„Câte kg ai luat?”

„Ce burtă mare ai.”

„Arăți chiar bine pentru o gravidă.”

„Cât mai ai? Pare că naști acum.” Sunt fraze rostite aproape automat. Uneori în glumă, alteori cu tandrețe, alteori fără să ne gândim prea mult la ele. Dar există perioade în viața unei femei în care cuvintele nu mai trec atât de ușor pe lângă suflet. Iar sarcina este una dintre ele. Pentru că în lunile acestea corpul nu doar se schimbă. Se reinventează. Învață să facă loc unei alte vieți. Se adaptează, obosește, crește, se transformă în fiecare zi. Și, odată cu el, se transformă și felul în care o femeie se vede pe sine.”

Laura Cosoi a punctat faptul că astfel de comentarii despre schimbările fizice ale femeilor însărcinate întăresc și mai mult presiunea societății care cade pe umerii femeilor.

„De aceea, comentariile despre dimensiuni, kilograme sau cât de ‘mare’ ori ‘mică’ pare o burtă pot atinge mai mult decât intenționăm. În spatele unui zâmbet poate exista nesiguranță. Oboseală. Vulnerabilitate. Sau pur și simplu nevoia de a nu fi redusă la felul în care arată. Poate că nu realizăm cât de des vorbim despre corpul femeilor ca și cum ar fi spațiu public. Ca și cum transformările lor ar putea fi evaluate, comparate sau comentate liber. Dar fiecare sarcină este diferită. Fiecare corp poartă viața în felul lui. Și niciunul nu ar trebui măsurat în remarci despre „prea mult' sau ‘prea puțin’. Poate că uneori cea mai mare formă de delicatețe este să alegem altceva decât observațiile despre aspect.

Să întrebăm: ‘Cum te simți?’

Să spunem: ‘Mă bucur pentru tine.’

Sau pur și simplu să fim blânzi. Pentru că o femeie însărcinată nu are nevoie să i se amintească permanent cum arată corpul ei. Trăiește deja, zi de zi, fiecare schimbare. Are nevoie, mai degrabă, să simtă că este privită cu respect, cu grijă și cu puțină mai multă empatie.”

Citește și:

Eliza Natanticu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după ce a suferit un AVC la doar 36 de ani: „A fost un semnal de alarmă și m-a făcut să înțeleg că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro