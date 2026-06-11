Eliza Natanticu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după ce a suferit un AVC la doar 36 de ani: „A fost un semnal de alarmă și m-a făcut să înțeleg că…”

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Cosmin și Eliza Natanticu și-au atras un număr considerabil de fani după au participat în sezonul patru al concursului Asia Express. Ulterior, Eliza Natanticu a făcut echipă cu Zarug în sezonul 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!.

Eliza Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, s-a alăturat campaniei Știrilor Antena Stars, intitulată „Dincolo de imagine”, iar în cadrul unui interviu acordat în luna februarie, aceasta a vorbit despre perioada grea pe care a traversat-o după ce și-a pierdut tatăl și a suferit un AVC.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții”, a declarat Eliza Natanticu, la Știrile Antena Stars.

Artista a mărturisit că a descoperit întâmplător faptul că a suferit un AVC, ea crezând inițial că este vorba de burnout.

„Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout (…) Am făcut un CT și în urma acelui CT am primit acest diagnostic”, a mai spus ea.

Cum s-a schimbat viața ei după această problemă majoră de sănătate

Într-un interviu acordat recent, Eliza Natanticu a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața ei după ce a suferit un AVC.

„Astăzi mă simt bine și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi. Experiența aceea a fost un semnal de alarmă și m-a făcut să înțeleg că sănătatea nu este ceva garantat. Până atunci eram mereu pe fugă, cu multe proiecte, concerte și planuri. După acel moment, am început să fiu mai atentă la mine, la corpul meu și la semnalele pe care mi le transmite. Am înțeles că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic și că uneori este în regulă să mă opresc, să respir și să am grijă de mine. Cred că m-a maturizat și m-a făcut să prețuiesc mai mult viața”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că acum pune mai mult accent pe sănătate și pe oamenii pe care îi are alături, preferând să se înconjoare numai cu persoane care îi merită cu adevărat atenția și energia.

„La echilibru, la sănătatea mea fizică și emoțională, la oamenii pe care îi las aproape de sufletul meu, la timpul pe care îl investesc și la energia pe care o ofer. Am învățat că nu orice luptă merită dusă și că liniștea sufletească este una dintre cele mai mari bogății pe care le poate avea un om”, a mai spus ea.

Eliza a ținut să menționeze și lucrurile pe care le-a învățat după ce a trecut prin acest moment greu.

„Cred că sunt o versiune mai conștientă și mai puternică a mea. Am descoperit că sunt mai rezistentă decât credeam și că am resurse interioare pe care nici măcar nu știam că le am. Am înțeles că succesul nu înseamnă doar carieră, aplauze sau realizări. Succesul înseamnă să fii împăcat cu tine, să poți iubi, să poți dărui și să rămâi un om bun indiferent prin ce treci. Dacă ultimul an m-a învățat ceva, atunci acel lucru este că fiecare zi este un cadou. Iar cel mai frumos mod de a mulțumi pentru acest cadou este să trăiești cu curaj, cu recunoștință și cu iubire”, a mai precizat ea, pentru sursa citată.

Detalii inedite despre cum s-au cunoscut Eliza și Cosmin Natanticu

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de aproape 16 ani, iar de șapte ani sunt căsătoriți. Puțini știu că Eliza și Cosmin Natanticu s-au cunoscut în anul 2009, prin intermediul unei prietene comune și s-au căsătorit nouă ani mai târziu. Însă, la prima vedere, actorul și cântăreața, care au participat și la Asia Express, nu s-au prea plăcut.

„De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și, într-un final, mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat.”, a povestit, pentru Antena Stars, Eliza Natanticu.

În anul 2016, Eliza a participat la „X Factor”, show în cadrul căruia a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie.

„M-a cerut de soție pe o plajă, în Grecia. Și-a propus să mă enerveze foarte tare. Cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă și, în prima fază, am refuzat”, a dezvăluit atunci Eliza Natanticu.

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Foto: Facebook/Eliza Natanticu

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