Cum a aflat fiica lui Cornel Ilie de divorțul dintre artist și mama ei: „A luat informația asta foarte matur”

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Cornel Ilie a făcut declarații neașteptate despre divorțul de fosta lui soție, Eliza Suditu.

Cornel Ilie, despre divorțul de fosta soție

În 2020, Cornel Ilie, unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală din România, solist, compozitor și lider al trupei VUNK, a dezvăluit că divorțează de soția lui, Eliza Suditu. Au doi copii împreună, pe Zara și Cezar.

În prezent, Cornel Ilie trăiește o poveste de dragoste discretă cu Anastasia Sandu, care nu este deloc străină de lumea artistică. Ea e cântăreață, compozitoare și performeră și are o experiență de mai bine de 10 ani pe scenă. A participat în emisiunile de talente Vocea României, X Factor și The Four. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume cunoscute din industria muzicală din România, precum Fly Project, Andra, Nicole Cherry, Lora și Lidia Buble. Cornel Ilie și Anastasia Sandu și-au făcut apariția împreună la ELLE New Media Awards 2026.

Invitat într-un podcast, Cornel Ilie a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a dezvăluit public faptul că fiica lui, Zara, a aflat de pe Internet că artistul și mama ei, Eliza Suditu, divorțează. La vremea respectivă, ea avea 9 ani.

„Copiii nu trebuie să înțeleagă definiții, concepte, trebuie să simtă. N-au de unde să știe ce înseamnă (un divorț – n.red.). Dacă văd că cei din jur sunt bine și ce transmit, energia, liniștea, pe care le transmit, nu ce spui. Nu a trebuit să le spunem. Zara a descoperit întâmplător, de pe net. Nu asta este important. Important e că se simt foarte în siguranță. Pentru ei este o normalitate. Nu (n-a venit să îl întrebe despre despărțire – n.red.). A luat informația asta foarte matur pentru vârsta ei, avea 9 ani, anul ăsta face 11. Cezar face 7. Pentru ei este firesc felul în care ne raportăm acum unii la alții. N-a fost niciun fel de ceartă. Noi ne-am înțeles foarte bine (el și fosta soție – n.red.). Aici se încheie, de aici încolo trebuie să avem grijă de copii și fiecare să-și construiască o viață cât se poate de frumoasă”, a declarat Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, în podcastul „Gând la gând cu Teo.”

Cornel Ilie a anunțat în 2020 divorțul de fosta lui soție

În luna septembrie a anului 2020, Cornel Ilie a făcut o postare pe contul său de Facebook în care a anunțat că el și soția lui, Eliza Suditu, divorțează. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi copii, pe Zara și Cezar.

„Din „Poveste” a rămas „O veste”:

De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul „divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel:

eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu.

Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață.

Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor.

Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală.

Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect.

Vă mulțumim că înțelegeți această alegere.

Există dragoste după iubire.

Fotografia este făcută azi, puțin mai devreme”, a transmis la vremea respectivă Cornel Ilie.

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Foto: Facebook

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