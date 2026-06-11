Naomi Hedman, mărturisiri rare despre dezamăgirile amoroase: „Atunci când oamenii nu sunt autentici…”

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Naomi Hedman a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă din prezent și a dezvăluit dacă este sau nu într-o relație.

Naomi Hedman, dezvăluiri inedite despre viața ei sentimentală

Naomi Hedman a trăit o poveste de dragoste mediatizată cu Florin Ristei. Cei doi s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi Hedman a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit. Între timp, relația lor a luat sfârșit. Ulterior, Naomi Hedman a avut o relație cu Andrew Barabancea, fiul Ozanei Barabancea.

În cadrul unui interviu acordat recent, Naomi Hedman a vorbit cu deschidere despre fostele ei relații.

„Cred că ceea ce m-a dezamăgit cel mai mult este lipsa de sinceritate și atunci când oamenii nu sunt autentici. Prefer ca lucrurile să fie clare și reale de la început, fără măști sau jocuri. Pentru mine, încrederea contează enorm și, odată pierdută, e foarte greu de reconstruit”, a spus Naomi Hedman pentru VIVA!

De asemenea, Naomi Hedman a dezvăluit că în prezent are un iubit.

„Da, mă văd cu cineva în acest moment.”

Naomi Hedman a mai vorbit despre hate-ul și bullying-ul din online și despre cum reușește să nu fie afectată de comentariile negative.

„Oricine este vizibil în online ajunge, la un moment dat, să se confrunte cu astfel de situații. Am învățat însă să privesc lucrurile mai detașat și să înțeleg că, de multe ori, reacțiile oamenilor nu au legătură directă cu mine, ci cu propriile lor trăiri și frustrări. În momentul în care am realizat asta, am început să nu mai iau totul personal”, a adăugat Naomi Hedman pentru sursa citată anterior.

Detalii despre Naomi Hedman

Naomi Hedman nu este deloc străină de lumea showbiz-ului. este model și cântăreață, iar faima a cunoscut-o în Marea Britanie. Printre colaborările muzicale importante se numără cea cu Nicki Minaj. Ea este de origine britanică și înainte să vină în România și să impresioneze publicul de aici cu prestația sa din emisiunea „X Factor” de la Antena 1, în cadrul căreia l-a cunoscut și pe Florin Ristei, s-a remarcat în țara de origine în urma participării la un reality show de dating.

În 2016, Naomi Hedman a participat în sezonul 4 de la Ex on the beach, un reality show din Marea Britanie realizat de MTV. Formatul emisiunii presupunea ca opt băieți și fete care nu se află într-o relație să meargă la plajă în căutarea dragostei. Însă, povestea lor de iubire se complică atunci când în peisaj își face apariția fostul iubit sau fosta iubită.

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Foto: Instagram

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