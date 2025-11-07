Katy Perry, versuri cu subînțeles despre despărțirea de Orlando Bloom: „Nu erai cu adevărat prezent”

Katy Perry vorbește indirect despre despărțirea de Orlando Bloom în cel mai recent single al său, Bandaids.

Katy Perry, versuri cu subînțeles despre despărțirea de Orlando Bloom: "Nu erai cu adevărat prezent"

În noua sa piesă, Bandaids, lansată pe 6 noiembrie, Katy Perry descrie sfârșitul unei povești de dragoste, iar fanii au interpretat versurile drept o aluzie directă la relația ei cu Orlando Bloom. Cântăreața, în vârstă de 41 de ani, s-a despărțit de actor în luna iunie, după aproape un deceniu petrecut împreună.

„Jur pe Dumnezeu că am încercat, am făcut tot ce se putea”, cântă Perry în prima strofă. „Nu e vorba despre ce ai făcut, ci despre ce n-ai făcut. Ai fost acolo, dar nu erai cu adevărat prezent.”

Artista continuă cu o serie de versuri care trădează epuizarea emoțională:

„M-am obișnuit atât de mult să mă dezamăgești, nu mai are rost să încerci să-mi trimiți flori acum. Îmi spuneam că te vei schimba, dar nu o faci. Doar plasturi peste o inimă frântă”.

Într-o altă secvență, Katy Perry vorbește despre încercările de a salva relația.

„Am încercat toate tratamentele, mi-am redus așteptările. Am găsit scuze pentru orice, sângerând, sângerând, sângerând încet.”

Apoi, face referire la lipsa de implicare a partenerului: „Nu e chiar așa complicat să mă întrebi cum mi-a fost ziua. Mă sting încercând să salvez asta”.

Cu toate acestea, ultima parte a piesei sugerează o împăcare cu sfârșitul relației.

„Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face-o din nou. Dragostea pe care am avut-o a meritat, în cele din urmă.”

Videoclipul piesei întărește mesajul printr-o serie de simboluri vizuale. Într-o scenă, o margaretă apare în cadru, un detaliu interpretat de mulți ca o trimitere la fiica lor, Daisy Dove Bloom, în vârstă de cinci ani.

Katy Perry are o nouă relație

După despărțirea de Orlando Bloom, cântăreața trăiește o nouă poveste de dragoste alături de fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau.

„Este înnebunit după ea și o consideră femeia perfectă”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Sunt pe aceeași lungime de undă în privința tuturor lucrurilor – de la politică și copii, până la mâncarea franțuzească.”

Potrivit aceleiași surse, Justin Trudeau și Katy Perry s-ar fi apropiat în ultimele luni, iar relația lor ar fi devenit publică odată cu apariția comună la celebrul cabaret Crazy Horse din Paris, unde Perry și-a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 41 de ani.

„Se vede că există o scânteie între ei”, a mai adăugat sursa citată de Page Six.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți, în luna septembrie, sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara. În imaginile surprinse, cântăreața purta un costum de baie întreg, elegant, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de jeanși.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute'”, a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și imediat am realizat că era Justin Trudeau.”

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Katy Perry anunțase despărțirea de Orlando Bloom. Între timp, Justin Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut la concertul Lifetimes Tour al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista People că cei doi au avut o „conexiune instantanee.”

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile”, a spus sursa canadiană, în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun.”

Sursa a adăugat:

„Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și, totodată, să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru ei.”

Foto: Instagram

