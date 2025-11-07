Katy Perry, versuri cu subînțeles despre despărțirea de Orlando Bloom: „Nu erai cu adevărat prezent”

În noua sa piesă, Bandaids, lansată pe 6 noiembrie, Katy Perry descrie sfârșitul unei povești de dragoste, iar fanii au interpretat versurile drept o aluzie directă la relația ei cu Orlando Bloom. Cântăreața, în vârstă de 41 de ani, s-a despărțit de actor în luna iunie, după aproape un deceniu petrecut împreună.

„Jur pe Dumnezeu că am încercat, am făcut tot ce se putea”, cântă Perry în prima strofă. „Nu e vorba despre ce ai făcut, ci despre ce n-ai făcut. Ai fost acolo, dar nu erai cu adevărat prezent.”

Artista continuă cu o serie de versuri care trădează epuizarea emoțională:

„M-am obișnuit atât de mult să mă dezamăgești, nu mai are rost să încerci să-mi trimiți flori acum. Îmi spuneam că te vei schimba, dar nu o faci. Doar plasturi peste o inimă frântă”.

Într-o altă secvență, Katy Perry vorbește despre încercările de a salva relația.

„Am încercat toate tratamentele, mi-am redus așteptările. Am găsit scuze pentru orice, sângerând, sângerând, sângerând încet.”

Apoi, face referire la lipsa de implicare a partenerului: „Nu e chiar așa complicat să mă întrebi cum mi-a fost ziua. Mă sting încercând să salvez asta”.

Cu toate acestea, ultima parte a piesei sugerează o împăcare cu sfârșitul relației.

„Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș face-o din nou. Dragostea pe care am avut-o a meritat, în cele din urmă.”

Videoclipul piesei întărește mesajul printr-o serie de simboluri vizuale. Într-o scenă, o margaretă apare în cadru, un detaliu interpretat de mulți ca o trimitere la fiica lor, Daisy Dove Bloom, în vârstă de cinci ani.

Katy Perry are o nouă relație

După despărțirea de Orlando Bloom, cântăreața trăiește o nouă poveste de dragoste alături de fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau.

„Este înnebunit după ea și o consideră femeia perfectă”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Sunt pe aceeași lungime de undă în privința tuturor lucrurilor – de la politică și copii, până la mâncarea franțuzească.”

Potrivit aceleiași surse, Justin Trudeau și Katy Perry s-ar fi apropiat în ultimele luni, iar relația lor ar fi devenit publică odată cu apariția comună la celebrul cabaret Crazy Horse din Paris, unde Perry și-a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 41 de ani.

„Se vede că există o scânteie între ei”, a mai adăugat sursa citată de Page Six.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți, în luna septembrie, sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara. În imaginile surprinse, cântăreața purta un costum de baie întreg, elegant, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de jeanși.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute'”, a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și imediat am realizat că era Justin Trudeau.”

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Katy Perry anunțase despărțirea de Orlando Bloom. Între timp, Justin Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut la concertul Lifetimes Tour al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista People că cei doi au avut o „conexiune instantanee.”

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile”, a spus sursa canadiană, în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun.”

Sursa a adăugat:

„Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și, totodată, să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru ei.”

