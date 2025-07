Anunțul special făcut de Elena Gheorghe în ziua în care a împlinit 40 de ani: „Prima iubire, prima dezamăgire, frământări…”

Pe 30 iulie, Elena Gheorghe a împlinit 40 de ani și și-a surprins fanii cu un anunț inedit: a lansat o piesă specială.

Ce mod mai bun de a-ți sărbători ziua de naștere decât prin muzică? Elena Gheorghe marchează această zi specială cu lansarea unui single fresh, care te face instant să dansezi și să-ți amintești că viața merge înainte cu zâmbetul pe buze.

Știi momentul ăla când te-ai săturat să suferi și vrei doar să dai volumul tare și să dansezi până uiți numele fostului? Fix pentru asta este „Piesa de la radio”, noul single semnat Elena Gheorghe.

„Astăzi, de ziua mea, vă dăruiesc cu drag muzica mea pentru că așa cred eu că trebuie să fie: un sărbătorit oferă ce are el mai bun. ‘Piesa de la radio’ face parte din noul meu album ce va apărea în toamnă. Este cel mai personal album al meu de până acum, plin de povești reale din viața mea. Inspirația a venit într-o zi în care, acasă la părinții mei, am găsit jurnalul meu din adolescență. L-am recitit cu emoție – gânduri despre prima iubire, prima dezamăgire, frământări, speranțe. De acolo a început totul. Albumul vorbește despre călătoria mea spre echilibru și iubirea pe care o trăiesc acum, dar și despre suferințele de dinainte. Soțul meu este astăzi echilibrul meu, dar în acele pagini sunt toate versiunile mele de dinainte de el”, mărturisește artista.

Inspirată dintr-o poveste reală, piesa prinde viață prin versurile scrise de Elena Gheorghe și Ionuț Bacula (Papu). Artista a fost implicată și în compoziția muzicală, alături de Papu și Vlad Manolache – cel care semnează și producția, împreună cu Adi Colceru – dar și în conceptul clipului.

„La un moment dat, scriam că nu cred că voi putea asculta vreodată piese la radio fără să plâng. Din acel sentiment s-a născut ‘Piesa de la radio’. Împreună cu Ionuț Bacula și Vlad Manolache am compus un îndemn sincer de a te ridica, a merge mai departe, a dansa și a lăsa în urmă tot ce nu-ți mai face bine”, adaugă Elena.

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii adorabili, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Artista a dezvăluit recent motivul din spatele alegerii numelor Amelie Nicole și Nicholas pentru copiii săi, precum și valorile fundamentale pe care ea și soțul său le consideră esențiale în educația micuților.

„Nicholas s-a născut pe 10 decembrie, iar noi tot timpul am avut o legătură specială cu Sfântul Nicolae, așa că de aici am pornit. Când Amelie era în burtică, Nicho ne-a zis că pe sora lui ar vrea s-o cheme Nicole, ca să își poată face ziua împreună (zâmbește), iar Amelie mi-a venit într-o zi în minte, așa pur și simplu, după luni de căutări, ne-a plăcut numele și așa i-a rămas: Amelie Nicole”, a spus Elena Gheorghe pentru revista VIVA!