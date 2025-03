Meghan Markle și-a lansat propriul magazinul online. Cum arată rochia „Windsor” de 1.000 de lire sterline pe care o vinde Ducesa

Meghan Markle a deschis un magazin online pe Instagram, promovând produse pe care le susține în parteneriate comerciale ce promit să fie extrem de profitabile. Lansarea are loc pe fondul anticipării brandului său de lifestyle, As Ever.

Meghan Markle a lansat un nou magazin online

Printre produsele promovate se numără o rochie fără mâneci de peste 1.000 de lire sterline, sandale Saint Laurent de 600 de lire sterline și cercei de 200 de lire sterline. De asemenea, selecția include piese de la branduri precum Heidi Merrick, Reformation și J Crew.

sursa: ShopMy

Această mișcare comercială vine după ce Meghan și Prințul Harry s-au separat de Familia Regală, parțial din cauza refuzului monarhiei de a permite astfel de colaborări comerciale. Fosta Ducesă de Sussex, acum în vârstă de 43 de ani, a anunțat lansarea magazinului printr-un videoclip pe Instagram, însoțit de mesajul: „Mulți dintre voi ați întrebat, așa că iată! Un pic de shopping pentru începutul săptămânii.”

Magazinul online ShopMy conține articole precum un tricou din in alb, în valoare de 148 de lire sterline, rochia „Windsor” de la Heidi Merrick, care costă 1.068 de lire sterline, și un colier Maya Brenner „The Happiness Retreat”, aproape 400 de lire sterline.

Rochia „Windsor” by Heidi Merrick

Pe site-ul magazinului există un disclaimer care menționează că unele produse includ link-uri de afiliere, ceea ce înseamnă că Meghan primește un procent din vânzări.

Reacții mixte la noul proiect al Ducesei

Decizia de a intra în zona e-commerce a fost întâmpinată cu reacții diverse. La scurt timp după ce magazinul a fost activat, mai multe site-uri partenere, inclusiv Neiman Marcus, s-au blocat din cauza numărului mare de vizitatori care încercau să cumpere produsele promovate de Meghan.

Totuși, nu toți fanii au fost impresionați. În mediul online, unii utilizatori au acuzat-o că încearcă să „monetizeze monarhia” și că noul proiect este doar o strategie pentru a câștiga bani prin link-uri de afiliere.

„Asta a visat dintotdeauna: să câștige bani ca un influencer oarecare, prin link-uri de afiliere.” „Odată oportunistă, mereu oportunistă. Evident că vrea să monetizeze orice.” „Au rămas fără bani?” „Acum Ducesa de Sussex este marketer afiliat?”

După ce au renunțat la îndatoririle regale în ianuarie 2020, Meghan și Harry au declarat că li s-a interzis să obțină venituri din orice activitate comercială în timpul petrecut în Familia Regală. Aceștia au renunțat la alocația anuală din partea contribuabililor britanici și s-au concentrat pe proiecte independente.

De atunci, cuplul a acumulat o avere estimată la 34 de milioane de lire sterline, finanțată prin contracte de carte, emisiuni TV, conferințe și colaborări cu branduri.

Lansarea magazinului a fost precedată de o fotografie emoționantă postată de Meghan, în care apare alături de cei doi copii ai săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Poza, distribuită pe contul Instagram al companiei As Ever, o arată pe Meghan culegând fructe în grădina reședinței Sussex din Montecito, California, alături de copii. Aceasta este una dintre cele mai intime imagini cu Lilibet publicate în ultimii ani.

În fotografie, Meghan o ține în brațe pe fiica ei de trei ani, în timp ce Archie, de cinci ani, se sprijină de talia mamei sale. Amândouă poartă pălării de paie, în stil californian, plimbându-se prin grădina conacului lor de 14 milioane de dolari.

În conformitate cu dorința cuplului de a-și menține copiii departe de atenția publică, Archie și Lilibet sunt fotografiați din spate, deși o parte din chipul lui Lilibet este vizibilă printre buclele sale roșcate.

Meghan a însoțit postarea cu mesajul: „Fiecare zi este o poveste de dragoste”, alături de un emoji cu un porumbel.

Această revenire activă pe Instagram marchează un pas important în strategia de rebranding a lui Meghan, care încearcă să consolideze imaginea brandului său de lifestyle.

Citește și:

Ce a dezvăluit Andrei Ursu despre decizia de a participa la Asia Express împreună cu iubitul lui, Vlad Condurache: „Ne înțelegem foarte bine și în situațiile de criză…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro