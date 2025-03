CEO-ul Netflix rupe tăcerea cu privire la viitorul lui Meghan Markle, după ce serialul ei extrem de criticat va avea al doilea sezon

Ted Sarandos, co-CEO-ul Netflix, a rupt tăcerea cu privire la viitorul lui Meghan Markle în cadrul companiei, după reacțiile mixte pe care le-a stârnit seria sa de opt episoade despre gătit și stilul ei de viață.

Meghan Markle și viitorul ei pe Netflix

Serialul With Love, Meghan a fost lansat la începutul acestei luni, însă a fost întâmpinat cu recenzii dure din partea criticilor. De asemenea, audiențele au fost dezamăgitoare, atrăgând doar un sfert din telespectatorii care au urmărit documentarul Harry & Meghan din 2022. Unii dintre colegii săi de platformă au ajuns chiar să ironizeze emisiunea, iar Ducesa de Sussex a devenit ținta glumelor pentru mai mulți comedianți.

Cu toate acestea, Netflix a decis să reînnoiască seria pentru un al doilea sezon, arătându-și sprijinul ferm pentru Meghan Markle. Într-un interviu acordat publicației Variety, Sarandos a declarat că Markle este „subestimată” de mulți.

El a dezvăluit, de asemenea, că Netflix deține o participație în afacerea sa cu produse de lifestyle, As Ever, care vinde diverse articole – de la flori comestibile la gemuri și ceaiuri – promovate în cadrul emisiunii.

„Suntem un partener pasiv în compania lui Meghan, iar momentan, este un model de descoperire pentru noi”, a spus Sarandos. „Cred că Meghan este subestimată în ceea ce privește influența sa asupra culturii.”

El a reamintit impactul pe care l-a avut documentarul Harry & Meghan, menționând că „trailer-ul seriei a fost analizat zile întregi în presă.”

„Pantofii pe care îi purta s-au vândut instantaneu în întreaga lume. Pătura Hermès de pe scaunul din spatele ei s-a epuizat peste tot. Lumea este fascinată de Meghan Markle. Ea și Harry sunt respinși mult prea ușor.”

Netflix a anunțat deja că va dedica spațiu pentru produsele As Ever în două dintre noile sale magazine fizice.

Primele standuri As Ever vor fi deschise în două dintre cele mai mari centre comerciale din SUA: King of Prussia Mall din Philadelphia și Dallas Galleria. Cu toate că au apărut detalii despre produse precum gemuri și mixuri pentru clătite, gama completă și prețurile nu au fost încă dezvăluite.

În primele cinci zile după lansarea pe 4 martie, With Love, Meghan a fost vizionată de 526.000 de gospodării, potrivit datelor Samba TV. Prin comparație, documentarul Harry & Meghan a atras 2,1 milioane de gospodării într-un interval similar, având o audiență de patru ori mai mare. Cea mai mare parte a telespectatorilor With Love, Meghan a fost formată din persoane cu vârste între 45 și 54 de ani.

În ciuda acestui start modest, seria va reveni cu un nou sezon. Ducesa a confirmat vestea pe Instagram, scriind: „Sunt încântată să vă anunț că sezonul doi din With Love, Meghan va veni în curând.”

Un insider de la Netflix, cu legături în departamentul comercial al companiei, a declarat anterior pentru DailyMail.com că recenziile negative au stârnit îngrijorare în rândul conducerii. Cu toate acestea, sursa a precizat că reînnoirea seriei nu înseamnă automat și prelungirea contractului lui Meghan cu Netflix:

„Știu că episoadele au fost filmate unul după altul, așa că, în teorie, nu există un al doilea sezon propriu-zis. Este o strategie pe care Netflix o aplică frecvent – producerea mai multor episoade în avans permite ajustări pe baza feedback-ului din presă și al spectatorilor. Este o tactică inteligentă și eficientă din punct de vedere al costurilor. Deci, contractul ei general nu a fost încă reînnoit.”

Citește și:

Documentele despre statutul de imigrant al Prințului Harry au fost făcute publice și nasc controverse

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro