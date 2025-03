Thomas Markle o critică dur pe fiica sa, Meghan Markle, după lansarea show-ului ei de pe Netflix: „Bunica s-ar răsuci în mormânt”

Thomas Markle și-a exprimat dezamăgirea față de noua emisiune a fiicei sale, With Love, Meghan, de pe Netflix. Într-un interviu acordat publicației The Mail on Sunday, Thomas a acuzat-o pe Meghan că „se preface pentru camerele de filmat” și că încearcă prea mult să își mențină profilul public.

Comentariile sale au venit după ce Meghan i-a spus lui Mindy Kaling în cadrul emisiunii că numele ei nu mai este Markle.

„E atât de amuzant că tot spui Meghan Markle. Știi că acum sunt Sussex”, a spus soția Prințului Harry.

Thomas Markle susține că decizia lui Meghan de a renunța la numele său de familie ar fi dezamăgit-o profund pe bunica sa, care „o iubea foarte mult.”

„Mama mea era mândră că era Markle. Și eu sunt. Meghan nu a avut nicio problemă cu numele Markle până când l-a întâlnit pe Prințul Harry”, a spus el pentru The Mail on Sunday.

Thomas Markle a vorbit și despre cum a fost prezentată copilăria lui Meghan în emisiune, în special despre ideea că ea ar fi fost un copil crescut „cu cheia de gât”. El a respins cu fermitate această afirmație, subliniind că în fiecare zi o lua personal de la școală sau trimitea o mașină dacă era ocupat. De asemenea, a precizat că banii nu au fost niciodată o problemă în familia lor și că obișnuiau să meargă frecvent la restaurant.

Conform Marca.com, show-ul With Love, Meghan a fost supus unui val de recenzii negative. The Guardian i-a criticat conținutul „fără sens”, în timp ce The Telegraph i-a acordat doar două stele, descriind emisiunea ca fiind „nebunească” și un „exercițiu de narcisism.”

As ever, brand-ul lui Meghan Markle, se confruntă cu dificultăți

Meghan Markle suferă o nouă lovitură în afaceri. Documentele judiciare au dezvăluit că Meghan Markle se confruntă cu noi obstacole în lansarea brand-ului său de lifestyle, As Ever. RadarOnline.com a relatat că Ducesa de Sussex în vârstă de 43 de ani are interdicție de a vinde haine sub noul său brand din cauza unor probleme legate de marcă, cauzate de o companie de „fast fashion” din China numită „ASEVER.”

Potrivit publicației, conflictul a apărut atunci când Oficiul pentru Brevete și Mărci Comerciale din SUA (USPTO) a emis o „respingere parțială” a cererii sale de marcă în luna iulie, invocând similitudini între denumirile companiilor.

USPTO a adăugat: „Înregistrarea mărcii solicitate este refuzată din cauza probabilității de confuzie.”

Un avocat specializat în mărci comerciale a declarat pentru RadarOnline.com: „Dacă va vinde haine sub brandul As Ever, riscă să fie dată în judecată.”

Mark Kolski, proprietarul unei companii de îmbrăcăminte din New York cu numele As Ever, și-a exprimat îngrijorările legate de conflictul de branding. El a spus pentru RadarOnline.com: „Am o afacere foarte mică, o afacere de familie. Practic sunt singur. Această nouă inițiativă beneficiază de puterea și banii de la Netflix. Chiar dacă aș vrea să fac ceva, nu cred că am la dispoziție armata de avocați și banii care stau în spatele acesteia.”

Kolski a adăugat că nu deține marca As Ever, dar consideră că are drepturi legale comune de a vinde îmbrăcăminte folosind acest nume, având în vedere că face afaceri sub acest brand din 2017.

Foto: Arhiva ELLE

