Meghan Markle a anunțat primele produse ale brand-ului său de lifestyle. Ce greșeală au observat imediat fanii

Meghan Markle a distribuit la începutul acestei săptămâni un newsletter în care anunța că produsele brand-ului său de lifestyle, As Ever, vor fi lansate în zilele următoare. Mesajul Ducesei de Sussex se încheia cu un link către pagina de Instagram a companiei. Deși link-ul îi redirecționa corect pe fani către contul brand-ului, aceștia au observat că numele de utilizator era scris greșit: @AsEverOffical în loc de @AsEverOfficial.

În ciuda faptului că era o greșeală minoră, publicul a criticat dur lipsa de atenție la detalii a lui Meghan Markle.

„Nu doar că Meghan Markle este extrem de kitsch… Fraiera nici măcar nu știe să scrie corect”, a scris un internaut pe X.

„Este adevărat? Dacă da, este încă o dovadă a impulsivității sale, a execuției slabe și a lipsei de atenție”, a comentat altă persoană.

„Un intern o să plângă din cauza asta”, a scris altcineva.

„Atenția ei obsesivă la detalii este uimitoare. Cu adevărat. Uluitor.”, a scris ironic o persoană, făcând referire la o sursă care a declarat anterior pentru Page Six că Markle are „un ochi ager și o atenție ieșită din comun pentru detalii.”

Potrivit Page Six, Meghan Markle a scris în newsletter-ul de luni că a visat dintotdeauna să găsească modalități simple prin care să „transforme rutina zilnică în ceva excepțional.”

„Sunt atât de încântată să vă prezint colecția As Ever săptămâna aceasta. Fiecare produs este inspirat de modurile în care îmi exprim grija față de oamenii din viața mea”, a mai adăugat Ducesa de Sussex.

Markle a dezvăluit că faimoasa sa dulceață de zmeură, cea de la care „a pornit totul”, va fi „prezentată într-un ambalaj de colecție, pe care îl puteți reutiliza pentru a păstra bilețele de dragoste sau mici comori speciale.” Apoi și-a îndemnat fanii să „se gândească la acest produs ca la o capsulă a timpului” și a sugerat că borcanele pot fi refolosite ca mici vaze pentru flori sau suporturi pentru pixuri.

Markle a descris amestecul său de ceai cu lămâie și ghimbir ca fiind „o variantă simplificată a băuturii calde” pe care o prepară cu lămâile cultivate în propria grădină, iar mixul său pentru clătite drept un ingredient care „transformă un mic dejun obișnuit de weekend într-o ocazie de a rememora amintiri.”

„Clătitele îmi amintesc de perioada în care am călătorit cu rucsacul prin Franța, ca studentă. Mușcând din aceste clătite subțiri vândute pe stradă – umplute cu ciocolată, fructe, lămâie proaspătă și zahăr pudră sau pregătite în varianta sărată, cu șuncă și brânză – îți dai seama că sunt cu adevărat o pânză pentru a explora aromele.”

„Cineva mi-a spus odată că cel mai mare risc pe care îl poți lua este să decizi să nu riști deloc”, a mai adăugat Meghan Markle. „Acum, după o planificare atentă și multă pregătire (în timp ce sunt și mamă!), a sosit momentul să aduc As Ever din casa mea în a voastră, astfel încât să puteți transforma rutina zilnică în ceva special, într-un mod simplu, dar plin de semnificație.”

Cu ce probleme s-a confruntat brand-ul de lifestyle As Ever

În urmă cu două luni, Meghan Markle a suferit o nouă lovitură în afaceri. RadarOnline.com a relatat că Ducesa de Sussex în vârstă de 43 de ani are interdicție de a vinde haine sub noul său brand din cauza unor probleme legate de marcă, cauzate de o companie de „fast fashion” din China numită „ASEVER.”

Potrivit publicației, conflictul a apărut atunci când Oficiul pentru Brevete și Mărci Comerciale din SUA (USPTO) a emis o „respingere parțială” a cererii sale de marcă în luna iulie, invocând similitudini între denumirile companiilor.

USPTO a adăugat: „Înregistrarea mărcii solicitate este refuzată din cauza probabilității de confuzie.”

Un avocat specializat în mărci comerciale a declarat pentru RadarOnline.com: „Dacă va vinde haine sub brandul As Ever, riscă să fie dată în judecată.”

Mark Kolski, proprietarul unei companii de îmbrăcăminte din New York cu numele As Ever, și-a exprimat îngrijorările legate de conflictul de branding. El a spus pentru RadarOnline.com: „Am o afacere foarte mică, o afacere de familie. Practic sunt singur. Această nouă inițiativă beneficiază de puterea și banii de la Netflix. Chiar dacă aș vrea să fac ceva, nu cred că am la dispoziție armata de avocați și banii care stau în spatele acesteia.”

Kolski a adăugat că nu deține marca As Ever, dar consideră că are drepturi legale comune de a vinde îmbrăcăminte folosind acest nume, având în vedere că face afaceri sub acest brand din 2017.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro