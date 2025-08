Meghan Markle, anunț special privind brand-ul său de lifestyle, chiar de ziua ei. Ducesa de Sussex a împlinit 44 de ani

În ziua în care a împlinit 44 de ani, Meghan Markle a făcut un anunț special privind brand-ul său de lifestyle, As Ever. Ducesa de Sussex a confirmat că vinul rosé va fi din nou disponibil începând cu 5 august, după ce prima ediție s-a epuizat în mai puțin de o oră la lansarea din 1 iulie.

„Astăzi, fondatoarea noastră sărbătorește încă un an (La mulți ani, Meghan!), iar mâine ridicăm un pahar pentru a celebra cea mai nouă lansare!”, a transmis echipa As Ever într-un newsletter trimis pe 4 august. „Suntem încântați să anunțăm că vinul nostru rosé Napa Valley 2024 va fi disponibil mâine, marți, 5 august, de la ora 12 PM PT / 3 PM ET.”