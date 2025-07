Meghan Markle își dezvoltă brand-ul de lifestyle. Ducesa de Sussex intră pe piața băuturilor alcoolice. Ce produs a lansat

Meghan Markle marchează un nou capitol în cariera sa antreprenorială, odată cu lansarea primului vin rosé sub brand-ul său As Ever. Vinul, provenit din Napa Valley, a fost pus în vânzare pe 1 iulie și s-a epuizat în mai puțin de o oră de la listarea pe platforma online dedicată.

Potrivit publicației PEOPLE, vinul este descris ca fiind „ușor, proaspăt și festiv” și a fost ales cu grijă de Ducesa de Sussex. Prețul unei sticle a fost stabilit la 30 de dolari, fiind disponibil și în seturi mai mari, iar interesul consumatorilor a fost evident, în contextul în care toate stocurile au fost rapid epuizate.

Lansarea vinului rosé marchează și începutul extinderii brand-ului As Ever în domeniul băuturilor alcoolice, compania anunțând deja planuri pentru un vin spumant realizat după metoda champenoise, precum și pentru alte sortimente de vinuri.

Lansarea din 1 iulie poartă și o încărcătură emoțională, fiind aceeași zi în care Prințesa Diana, mama Prințului Harry, ar fi împlinit 64 de ani. Totodată, data are o semnificație specială pentru cuplu, fiind ziua în care Meghan și Harry au purtat prima lor conversație, în 2016, după cum a dezvăluit Ducele de Sussex în volumul său de memorii „Spare”.

Meghan Markle, declarații surprinzătoare despre situația sa financiară

În luna mai, Meghan Markle a făcut o declarație surprinzătoare despre situația sa financiară. Ducesa de Sussex a vorbit deschis cu Sara Blakely, în cadrul podcastului Confessions of a Female Founder, despre modul în care se raportează la bani și avere. Aceasta a subliniat că „mai ales femeile” sunt „învățate să nu vorbească deloc despre situația lor financiară”.

„Există o mentalitate încărcată de vinovăție legată de ideea de a avea mult. Și, în același timp, o mentalitate a lipsei. E ușor să te agăți de ideea că nu voi avea niciodată suficienți bani”, a spus fosta actriță din Suits, adăugând că și-ar dori să aibă o relație mai sănătoasă cu banii.

Potrivit Page Six, Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, au o avere estimată la 60 de milioane de dolari. În septembrie 2024, The London Times a relatat că Ducele de Sussex, în vârstă de 40 de ani, și fratele său, Prințul William, au moștenit fiecare peste 10 milioane de dolari de la Regina Elisabeta a II-a.

Harry și Meghan locuiesc într-un conac de 14 milioane de dolari în Montecito, California, alături de cei doi copii ai lor: Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 3 ani.

Anul trecut, o sursă a declarat pentru Page Six că cei doi obișnuiesc să folosească avioanele private și reședințele prietenilor lor celebri, menționând că „nu le place să își cheltuiască propriii bani”. Aceeași sursă a adăugat: „Sunt întotdeauna banii altora.”

Meghan Markle a demarat recent o serie de inițiative antreprenoriale. În cadrul podcastului, ea a mărturisit că a lucra pe cont propriu a fost „incredibil de singuratic” — dar și „eliberator” — înainte de a începe colaborarea cu Netflix pentru brand-ul ei de lifestyle, As Ever.

Show-ul With Love, Meghan, aspru criticat

Potrivit Marca.com, noul show al Ducesei de Sussex, With Love, Meghan, a fost întâmpinat cu un val de recenzii negative. The Guardian a criticat conținutul emisiunii, catalogându-l drept „fără sens”, în timp ce The Telegraph i-a acordat doar două stele, descriind-o drept „nebunească” și un „exercițiu de narcisism”.

Mai mult, chiar și tatăl lui Meghan, Thomas Markle, a criticat show-ul. Într-un interviu acordat publicației The Mail on Sunday, acesta a acuzat-o pe fiica sa că „se preface pentru camerele de filmat” și că face eforturi prea mari pentru a-și menține imaginea publică.

Comentariile sale au venit după ce Meghan i-a spus lui Mindy Kaling în cadrul emisiunii că numele ei nu mai este Markle.

„E atât de amuzant că tot spui Meghan Markle. Știi că acum sunt Sussex”, a spus soția Prințului Harry.

Thomas Markle susține că decizia lui Meghan de a renunța la numele său de familie ar fi dezamăgit-o profund pe bunica sa, care „o iubea foarte mult.”

„Mama mea era mândră că era Markle. Și eu sunt. Meghan nu a avut nicio problemă cu numele Markle până când l-a întâlnit pe Prințul Harry”, a spus el pentru The Mail on Sunday.

Thomas Markle a vorbit și despre cum a fost prezentată copilăria lui Meghan în emisiune, în special despre ideea că ea ar fi fost un copil crescut „cu cheia de gât”. El a respins cu fermitate această afirmație, subliniind că în fiecare zi o lua personal de la școală sau trimitea o mașină dacă era ocupat. De asemenea, a precizat că banii nu au fost niciodată o problemă în familia lor și că obișnuiau să meargă frecvent la restaurant.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro