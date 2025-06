Prințul William a împlinit 43 de ani, iar Kate Middleton a publicat o imagine emoționantă cu soțul ei. Detaliul care a atras atenția

Prințul William a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii vârstei de 43 de ani de soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii ai lor: Prințul George (11 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

Prințul William și-a sărbătorit ziua de naștere

Sâmbătă, 21 iunie, Prințesa Kate, care are tot 43 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care Prințul William apare înconjurat de cățeii familiei, alături de un mesaj emoționant semnat de ea și copii: „La mulți ani! Cu drag, C, G, C, L, Orla și cățeii! 🐾” Fotografia a fost realizată de Kate la începutul lunii iunie.

Potrivit The Sun, cățelușa Orla, animalul de companie al familiei, a născut o serie de pui luna trecută: „Toată lumea adoră veștile despre un nou bebeluș regal, dar puii regali sunt pe aproape la fel de populari,” a spus o sursă apropiată familiei regale pentru publicație.

Orla a fost oferită familiei regale în 2020, după ce cățelușa Luna, aparținând lui James Middleton (fratele lui Kate), a adus pe lume șase pui.

Regele Charles a transmis, de asemenea, un mesaj de ziua fiului său, publicat pe contul oficial al familiei regale de pe Instagram: „La mulți ani Prințului de Wales!”, a fost mesajul care a însoțit o fotografie cu William așezat într-un câmp.

Aceste urări vin la scurt timp după postarea adorabilă de Ziua Tatălui, pe 15 iunie, când copiii au publicat două imagini cu Prințul William. În prima, el își ține copiii în brațe, sub un cireș, într-un cadru relaxat. În a doua, cei mici se prăvălesc peste el într-un moment de joacă.

„La mulți ani de Ziua Tatălui, Tata! (înainte și după!) Te iubim! G, C & L 💖”, a fost mesajul care a însoțit imaginile. Fotografiile au fost realizate de Josh Shinner, același fotograf care a realizat și portretele de ziua Prințului Louis.

Toate aceste apariții au avut loc într-o perioadă intensă pentru familia regală, plină de evenimente publice. Pe 14 iunie a avut loc parada anuală Trooping the Colour, dedicată zilei de naștere a Regelui. A urmat Ziua Ordinului Jartierei, pe 16 iunie, când Prințesa Kate a urmărit defilarea Prințului William de la Castelul Windsor spre Capela St. George, iar apoi l-a însoțit în caleașcă la plecarea oficială.

A urmat Royal Ascot, prestigiosul eveniment hipic desfășurat pe parcursul mai multor zile, care se încheie chiar pe 21 iunie. Deși era așteptată să participe alături de William miercuri, Prințesa Kate nu a fost prezentă anul acesta, din cauza recuperării în curs după tratamentul împotriva cancerului.

„Este prudentă, își ascultă corpul și reia treptat angajamentele publice,” a declarat Ailsa Anderson, fosta purtătoare de cuvânt a Reginei Elisabeta, într-un interviu exclusiv pentru PEOPLE.

În același timp, Prințul William își continuă angajamentele oficiale. Pe 19 iunie, a făcut echipă cu actrița Cate Blanchett într-o vizită la unul dintre finaliștii premiului Earthshot, pentru a promova inițiative sustenabile în industria modei, în special metode de vopsire a textilelor care folosesc mai puțină apă și elimină substanțele chimice nocive.

