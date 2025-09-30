Theo Rose și Anghel Damian au împlinit un an de căsătorie. Ce mesaj a transmis artista

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea de origine a artistei, alături de familie și prieteni apropiați. În ziua nunții, cântăreața a purtat o rochie de mireasă din dantelă, iar regizorul a optat pentru un costum elegant negru, asortat cu o cămașă albă.

Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit un an de la nuntă

Theo Rose și Anghel Damian au ales să se căsătorească în secret. Nunta lor doi a fost restrânsă, iar persoanele foarte apropiate și dragi le-au fost alături în acest moment important. Artista și regizorul au sărbătorit recent un an de când s-au căsătorit.

Astăzi, 1 an, a transmis Theo Rose pe Instagram, alături de o imagine cu ea și Anghel Damian de la nuntă.

Theo Rose, primele detalii despre nunta cu Anghel Damian

Anunțul că Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în secret a luat prin surprindere pe toată lumea. Artista a fost cea care a oferit primele detalii despre eveniment.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil, nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru CANCAN.RO.

Theo Rose, cuvinte de laudă la adresa soțului ei

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de invidiat, iar relația lor este mai puternică pe zi ce trece.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, mărturisind cu amândoi pun mare preț pe timpul petrecut împreună.

„Eu și Anghel Damian ne facem timp pentru noi. Am muncit pentru timpul nostru împreună și e foarte important să nu-l neglijăm. Anghel e exemplul de bărbat adevărat. E calm, organizat, gândește structurat, iubește sincer și total și e un lider bun”, a spus Theo Rose pentru Libertatea.

Cum își împart Theo Rose și Anghel Damian responsabilitățile de părinți

Într-un interviu acordat recent, Theo Rose a vorbit despre modul în care ea și soțul ei și-au stabilit programul pentru a fi cât mai mult timp cu fiul lor.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a povestit cântăreața.

Theo Rose a mărturisit că îi place foarte mult modul în care fiul ei reușește să comunice cu ea, deși nu a a împlinit nici măcar doi ani.

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a mărturisit Theo Rose la TV.

