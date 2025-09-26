Imagini inedite cu Theo Rose din copilărie. Ce și-a amintit artista din acea perioadă: „Înduioșam audiența dintr-o privire”

Theo Rose și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu imagini rare cu ea din perioada copilăriei. Artista este foarte mândră de parcursul ei de până acum și de felul în care a evoluat.

Imagini inedite cu Theo Rose din copilărie

Theo Rose le-a făcut o surpriză foarte mare fanilor atunci când le-a dezvăluit acestor mai multe imagini cu ea din copilărie. Artista era de atunci în atenția tuturor și încânta prin prestațiile ei. De asemenea, cântăreața și-a adus aminte de câteva momente care încă mai sunt prezente în mintea ei.

„N-am timp acu’ de poze, dar am găsit niște imagini de prin copilărie. Aveam aproape tot timpul părul explodat, un rânjet nervos și alteori înduioșam audiența dintr-o privire. Numai preotu’ satului, Dumnezeu să-l ierte, prieten bun de-al tatei, știa ce mă paște și-ncotro am să alerg și nu rata nicio ocazie de a mă atenționa. Acum nu mă mai atenționează nimeni… poate, poate oi da-o de gard cumva. Și sunt pregatită s-o dau!”, a transmis Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose, despre începutul relației cu Anghel Damin

Pentru Theo Rose, începutul poveștii de dragoste cu soțul ei, Anghel Damian, a coincis cu obținerea rolului din serialul „Clanul”, ocazie cu care și-a făcut debutul ca actriță pe ecrane. De asemenea, pe lângă aceste două momente importante, s-a adăugat și castingul pentru „Vocea României”, unde este jurată și face echipă alături de Horia Brenciu.

„Mi s-a propus inițial să particip la castingul pentru Clanul. Și mi-a plăcut foarte tare asta. Era ceva ce de mult îmi doream să încerc. După care, după ce am dat castingul pentru Clanul, nu știam încă dacă am luat castingul, am primit încă un telefon în care mi s-a propus să dau și casting pentru rolul de antrenor la Vocea României. Dar mi s-a spus în același timp că nu am șansa de a le face pe amândouă. Adică sunt pusă în situație de a alege dintre ele în cazul în care le iau pe amândouă. Cam așa ceva. Și după aia m-au sunat din ambele părți și mi-au zis că am luat Mi-am dorit Clanul că la Vocea României mi-e să nu zică oamenii că sunt prea proaspătă în această carieră muzicală și că poate n-am ce arăta. Eu știu că am, mi-ar plăcea asta, dar nu vreau nici să mă arunc așa în gura lupului că nu știi cum faci față până când nu ești pusă acolo să te înjure lumea să zică de tine verzi și uscate. (…) A fost cel mai bun lucru din viața mea după contextul meu de familie. Dar și cel mai greu că a trebuit să am și concertele și filmările la Clanul și filmările de la Vocea României plus repetițiile pentru Vocea României în același timp. Aia a fost o vară…”, a spus Theo Rose pentru cancan.ro.

Întrebată cum a făcut atunci față, având în vederea multitudinea de schimbări din viața ei, Theo Rose a răspuns

„Nu știu cum. Știu cum: m-am îndrăgostit de Anghel și asta înseamnă adrenalină. Adică dormeam două ore și mă trezeam după două ore de zici că eram cea mai fresh. Așa am reușit să fac față.”

Citește și:

Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: „Suntem o familie mare și fericită'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro