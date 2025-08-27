Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: „Frumos, deștept, talentat și bun…”

Horia Brenciu își sărbătorește astăzi ziua de naștere.
Horia Brenciu este printre cei mai îndrăgiți artiști din showbiz-ul autohton. Juratul de la Vocea României se poate mândri cu o carieră de succes și îndelungată, iar dincolo de viața profesională, acesta este cât se poate de împlinit alături de familia lui.
Astăzi, Horia Brenciu sărbătorește 53 de ani, iar artistul nu a pierdut deloc simțul umorului. Pe Instagram, el a postat o imagine de la filmările pentru Vocea României, însoțită de un mesaj amuzant prin care sugerează că este ceva mai tânăr decât vârsta din buletin. Fanii au apreciat gluma artistului și i-au transmis urări speciale.
„Na, c-am făcut și 35! Sincer, mă simt de 18. Să fiți iubiți! Ne vedem mai târziu la un cico.”, a scris Horia Brenciu pe Instagram.
Și pentru că sărbătoarea nu e completă fără cuvinte de dragoste, soția lui, Alice Dumitrescu, i-a transmis un mesaj emoționant:
„La mulți ani celui mai frumos, deștept, talentat și bun! La mulți ani celui mai iubit! Să fii fericit! Că de restul, ne ocupăm noi!”, a scris ea pe Instagram.
Horia Brenciu și partenera lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fiică, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria. De asemenea, artistul și soția lui mai au un băiat, Toma, pe care l-au adoptat.
Într-un interviu acordat recent, Horia Brenciu a făcut dezvăluiri despre cei patru copii ai săi. Cu această ocazie, artistul a povestit că el și Andreea, una dintre fiicele sale, lucrează împreună la podcast-ul pe care acesta îl moderează.
„Ei sunt profesorii mei, profesorii noștri… Toma este mezinul și e cel mai iubitor, cel mai extrovertit. Mina e o frumoasă adolescentă rebelă și vrea să mă pună la punct tot timpul. (zâmbește) Maria e un înger. E empatică și sare în ajutor oricărui om care are vreo problemă. Andreea e colega mea. Lucrăm împreună la podcastul ‘Lucruri simple.” E frumoasă, spontană, nebună și de ajutor… și îndrăgostită”, a declarat Horia Brenciu pentru VIVA!
Horia Brenciu a făcut declarații emoționante și despre Toma, mezinul familiei în vârstă de 10 ani.
„Toma e o bogăție de copil. Joacă baschet, fotbal, tenis și e deschis către orice sport. Învață germana, e preocupat de matematică și ne învață pe toți ce înseamnă dragostea. Și, sincer, micul-dejun făcut de el e cel mai bun pe care l-am avut vreodată.”
Horia Brenciu a mai precizat că el și soția lui, Alice Dumitrescu, se consultă de fiecare dată când e vorba să facă decizii importante.
„Deciziile le luăm de comun acord, cu zâmbet, fără încrâncenări… Am avut noroc de o soție mult mai înțeleaptă decât mine.”
Recent, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a dezvăluit că el și Alice Dumitrescu au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.
„Deși gelozia n-a lipsit din relația noastră, am reușit să-i venim de hac de fiecare dată. Și cred că asta ne-a făcut și mai puternici”, a spus Horia Brenciu pentru viva.ro
„Orice secundă, oră sau zi trecute cu o stare de supărare sunt pierdute. Drept pentru care, orice disensiune am avea, nu-mi permit să pierd vremea. Eu sunt cel care lasă garda jos. E una dintre calitățile bărbatului perfect…” (zâmbește)
Foto: Instagram