10 staruri cărora le place să-și urmărească pe ecrane proiectele personale

Dacă pentru unele staruri e inconfortabil să se urmărească pe ecrane, pentru alți actori este o activitate pe care obișnuiesc să o facă des, devenind și o modalitate de a se uita la ei dintr-o perspectivă critică.

1. Kaley Cuoco

Kaley Cuoco a interpretat rolul principal în serialul 8 Simple Rules… for Dating My Teenage Daughter, difuzat din 2002 și până în 2005. Actrița a povestit într-un interviu că este un proiect care a venit pentru ea cu multe satisfacții, drept urmare este fericită când îl urmărește din nou. „Din când în când mă uit la el și îmi aduce o mulțime de amintiri frumoase”, după cum a spus actrița pentru Us Weekly .

2. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a apreciat enorm perioada în care a lucrat pentru serialul Friends. De aceea, nu ezită să urmărească din când în când câte un episod din producția care i-a adus faima. „Atunci când schimb diverse canale, ori de câte ori mă uit la televizor, ceea ce nu se întâmplă des, dar dacă ajung pe el, mă opresc și mă uit”, a spus actrița în trecut.

3. Samuel L. Jackson

Pentru Samuel L. Jackson, e o activitate recurentă să își urmărească filmele, fie că o face la el acasă sau se duce la cinema cu acest caz. „Dacă stau acasă și caut un canal și nu există nimic altceva, intru în motorul de căutare și scriu „Samuel Jackson”, a dezvăluit el în cadrul The Graham Norton Show.

4. Keanu Reeves

Keanu Reeves a surprins cu declarațiile făcute în emisiunea Live With Kelly And Ryan, când a dezvăluit că își urmărește proiectele în care este și el în distribuție, iar John Wick Chapter 3 este un exemplu de film văzut de el la cinema din proprie inițiativă. „Am făcut asta în cazul John Wick Chapter 3. M-am dus la cinema înainte de a fi lansat și i-am spus unui prieten: „Putem să vedem John Wick?”.

5. Bryan Cranston

Rolul interpretat de Bryan Cranston în serialul Breaking Bad i-a marcat cariera și i-a adus o popularitate imensă. Așa că nu este tocmai surprinzător faptul că s-a uitat la fiecare episod din serial. În plus, chiar intenționează să repete experiența alături de o persoană care încă n-a văzut Breaking Bad. „Aștept cu nerăbdare să revăd întregul serial cu cineva care nu l-a văzut”, a spus Bryan Cranston la Hiking With Kevin.

6. Zendaya

Zendaya a mărturisit într-un interviu acordat Entertainment Weekly faptul că își urmărește performanțele din proiectele sale. Actrița chiar a considerat că unul dintre motivele pentru care face asta ar fi că se află de multă vreme în lumina reflectoarelor și vrea să își vadă evoluția. „Este natural să fiu cel mai rău critic al meu. Dar dintr-un motiv oarecare, îmi face plăcere să mă uit la munca mea de dinainte. Cred că pentru că mă pierd în personaj.”

7. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a fost împreună cu soțul ei, Cooke Maroney, la un cinema din New York pentru a vedea comedia No Hard Feelings, în care ea interpretează rolul principal. Actrița a fost mulțumită de munca ei, deși când a vorbit de proiect, a menționat că este conștientă că filmul poate primi și critici. „Cred că este timpul pentru un o comeie de modă veche și este într-adevăr greu să faci o comedie în care să nu jignești oamenii. Toată lumea, într-o anumită măsură, va fi jignită de acest film”, a declarat Jennifer Lawrence pentru Sky News.

8. Olivia Colman

Poate că te-ai obișnuit ca Olivia Colman să fie distribuită în roluri serioase, însă în filmul Hot Fuzz din 2007, regizat de Edgar Wright, a arătat că poate oferi pe marile ecrane și o performanță plină de umor. În peliculă, a interpretat rolul unei polițiste și și-a urmărit cu entuziasm prestația avută.

9. Sam Neill

Sam Neill a dezvăluit că s-a uitat la filmul Event Horizon, regizat de Paul W.S. Anderson, dar dintr-o manieră critică, tocmai pentru a fi atent la aspectele care ar fi putut fi îmbunătățite. Actorul chiar a considerat că dacă ar fi fost mai lung, atunci puteau fi cuprinse mai multe lucruri interesante în peliculă. „Când l-am văzut… m-am gândit că atunci când îl facem, facem un film științifico-fantastic foarte bun. A fost un pic dezamăgitor pentru mine când a ieșit, tot suspansul dispăruse din el”, a declarat Sam Neill pentru CinemaBlend.

10. Quentin Tarantino

Quentin Tarantino nu a ascuns faptul că, dintre toate filmele regizate de el, Once Upon a Time in… Hollywood este preferatul său. Regizorul este mândru de munca sa și de fiecare dată când are oportunitatea de a vedea pe ecrane unul dintre proiectele sale, nu ezită să îl urmească cu o foarte mare plăcere. „Îmi iubesc filmele. Le fac pentru mine, toți ceilalți sunt invitați. Sunt foarte mulțumit de munca mea”, a afirmat regizorul la The Howard Stern Show.

