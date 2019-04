10 seriale de televiziune care au schimbat modul în care privim femeile

De-a lungul timpului, ne-am căutat în filme și seriale exemple demne de urmat, ne-am ales preferatele și am trăit alături de ele experiențele prin care au trecut. Iată 10 seriale de televiziune care au schimbat, într-un fel sau altul, modul în care privim femeile, și pe care merită să le vizionezi oricând:

The Carol Burnett Show (1967)

Debutând cu „The Carol Burnett Show” pe 11 septembrie 1967, Burnett a devenit prima femeie din istoria televiziunii care a găzduit un show de comedie. Formatul programului a încântat audiența, invitând celebrități și parodiind o mulțime de reclame, show-uri de televiziune și filme. Până la cel de-al XI-lea sezon, show-ul a câștigat 25 de Primetime Emmy Awards, în timp ce Carol Burnett a câștigat patru premii Golden Globe.

The Golden Girls (1985)

„The Golden Girls” a fost printre primele seriale care au abordat mai multe probleme controversate la acea vreme, precum căsătoria între persoane de același sex, îngrijirea bătrânilor, persoanele fără adăpost, imigrație și sinucidere asistată. Serialul a câștigat numeroase premii și a inspirat realizarea a trei spinoff-uri – „Empty Nest”, „Nurse” și „The Golden Palace”.

Roseanne (1988)

Creat de Roseanne Barr, Marcy Carsey și Tom Werner, Roseanne a cunoscut succesul pentru maniera realistă de a spune povestea clasei muncitoare din Statele Unite. Deși mult umor derivă din dificultatea de a crește o familie dintr-un buget fix, „Roseanne” abordează și probleme sociale precum avortul și rolurile tradiționale dintre soț și soție.

Living Single (1993)

Prin realizarea serialului „Living Single”, Yvette Lee Bowser a devenit prima femeie afro-americană ce a dezvoltat propriul său show de televiziune în primetime. Show-ul a fost un succes imediat, portretizând prieteniile a mai multor femei afro-americane în vârstă de douăzeci de ani.

Ellen (1994)

Comedia ce o are în prim-plan pe Ellen DeGeneres în rolul lui Ellen Morgan, a făcut istorie în televiziune după ce Ellen a dezvăluit că este lesbiană în episodul „The Puppy Episode”. În ciuda amenințărilor din partea grupurilor religioase, episodul a fost un succes în ceea ce privește numărul de oameni care l-au vizionat, acesta ajungând la 42 de milioane de vizualizări. Declarația lui Ellen a venit la aproape un deceniu după ce Massachusetts a devenit primul stat care a recunoscut căsătoriile între persoane de același sex, în 2004, și la aproape două decenii după ce căsătoria între persoane de același sex a devenit legală la nivelul țării, în 2015.

Sex and the City (1998)

Având la bază romanul cu același nume al lui Candace Bushnell, serialul urmărește viețile personale și profesionale a patru femei din New York, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis și Cynthia Nixon. Fiecare episod abordează aspecte importante ale prieteniei, dragostei și sexului, analizându-le din perspective diferite. După cele șase sezoane, serialul a avut parte de două filme care continuă poveștile celor patru personaje.

Scandal (2012)

„Scandal” este prima dramă cu o femeie afro-americană în rolul principal, de când Teresa Graves a interpretat rolul unui agent de poliție în serialul „Get Christie Love!” (1974). Kerry Washington o interpretează pe Olivia Pope, iar prin personajul său, audiența are șansa să examineze planurile și deciziile din spatele schimburilor de putere în guvernul Statelor Unite.

Girls (2012)

Lena Dunham o interpretează pe Hannah Horvath, o scriitoare care locuiește în New York alături de trei prietene din facultate. Premisa de la care s-a plecat în realizarea serialului este dată de provocările pe care le înfruntă o persoană care încearcă să capete succes fără ajutorul financiar al părinților. Având la bază mai multe experiențe ale Lenei Dunham, criticii au susținut că show-ul este un succes pentru portretizarea sarcastică a tinerilor, abordarea directă în ceea ce privește sexul și încercările sale de a redefini frumusețea femeii.

Orange is the New Black (2013)

Creat de Jenji Kohan și bazat pe experinețele reale de viață ale lui Piper Kerman, „Orange is the New Black” urmărește viața din închisoare a prizonierelor, fără să oblige personajele să-și ceară iertare pentru imperfecțiunile lor și fără să apeleze la stereotipuri exploatatoare. Serialul atinge subiecte precum rasism, homofobie, sexualitate feminină și extremism religios.

Grace and Frankie (2015)

Deși pare că „Grace and Frankie” se adresează unui public matur, tinerii sunt cei care au multe lucruri de învățat din serial, cum ar fi aspecte legate de prietenie, feminism, sexualitate și independență. De obicei, înaintarea în vârstă și mai ales bătrânețea, sunt portretizate cu sensibilitate de către televiziune, însă situațiile cu care se confruntă Grace și Frankie arată că femeile pot supraviețui oricărui eșec dacă se sprijină reciproc. Iar nivelul de amuzament al lui Jane Fonda și Lily Tomlin completează perfect întregul show.

