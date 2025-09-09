Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William

Prințul Harry a făcut o serie de glume la un eveniment, printre care o aluzie la relația tensionată cu fratele său, William

Ducele de Sussex a făcut, luni, o glumă despre dificultățile dintre frați – o remarcă interpretată ca o trimitere discretă la relația complicată pe care o are cu Prințul William – în timpul unei recepții desfășurate în Marea Britanie.

Prințul Harry, aluzie la cearta cu fratele său, Prințul William

Potrivit revistei Hello!, Declan Bitmead, câștigător în vârstă de 17 ani al premiului WellChild, a vorbit cu Prințul Harry înainte de ceremonia premiilor din 2025.

Când adolescentul i-a spus că are un frate mai mic, autorul volumului Spare a răspuns: „Te scoate din sărite?”. Iar atunci când Bitmead a menționat că se înțeleg bine, Harry a glumit: „Știi cum e, frații.”

Mai târziu, aflând că cei doi frați învață la aceeași școală, tatăl a doi copii a adăugat: „Asta face uneori lucrurile mai dificile.„

Prințul Harry este patron al WellChild, organizația națională din Anglia care sprijină copiii cu boli grave, încă din 2007. În memoriile sale din 2023, Spare, el povestea că William i-ar fi cerut să se comporte ca și cum nu l-ar cunoaște atunci când au fost amândoi elevi la prestigioasa școală Eton College, un internat de băieți. Ulterior, într-un interviu pentru Anderson Cooper la 60 Minutes, Harry mărturisea că acel episod l-a afectat profund.

„Nu puteam să înțeleg”, a spus el. „Eram de genul: ‘Cum adică? Acum suntem la aceeași școală. Nu te-am mai văzut de mult și în sfârșit putem petrece timp împreună.’ Iar el mi-a zis: ‘Nu, nu, nu, la școală ne comportăm ca și cum nu ne cunoaștem.’ Am luat-o foarte personal.”

Relația dintre cei doi frați este rece de ani buni, iar speranțele pentru o reconciliere s-au năruit din nou luni.

Prințul William nu dă semne de împăcare

Potrivit GN News, Palatul Kensington a anunțat că Prințul William , 43 de ani, are agenda plină cu angajamente regale luni, marți și miercuri – exact zilele în care Harry se află în țară. Ducele de Sussex a revenit în Marea Britanie pentru a participa la WellChild Awards și urmează să viziteze marți Community Recording Studio din Nottingham.

Acolo, Prințul Harry, în vârstă de 40 de ani, va anunța o donație importantă în sprijinul organizației Children in Need, pentru programele de combatere a violenței asupra tinerilor.

Prințul a călătorit singur, fără Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie (6 ani) și Lilibet (4 ani). Totuși, un prieten apropiat a declarat pentru Sunday Times la începutul lunii că Harry „nu a renunțat la ideea de a-și readuce familia în Marea Britanie”.

„Vrea să le arate copiilor locul unde a crescut”, a spus sursa. „Își dorește ca ei să își cunoască familia de aici. Și-ar dori foarte mult să revină mai des în Marea Britanie.”

foto: Arhiva ELLE

