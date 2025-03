Mădălina Ghenea, imagini spectaculoase de pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă actrița

Mădălina Ghenea, considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei la nivel internațional, a fost recent protagonista unui pictorial îndrăzneț realizat pe străzile din New York. Actrița a împărtășit imaginile spectaculoase cu urmăritorii săi de pe Instagram, stârnind numeroase reacții.

Pentru această ședință foto specială, orchestrată de un fotograf renumit, Mădălina Ghenea a ales o ținută provocatoare: pantaloni scurți din denim, cizme cu toc înalt, un sutien minimalist și un palton sofisticat. Accesoriul surpriză al look-ului său a fost un baston, care a adăugat un plus de stil și nonconformism. Apariția sa a captat imediat atenția, iar imaginile au reușit să aprindă imaginația admiratorilor.

Postarea actriței a fost însoțită de un citat celebru al lui Axl Rose: „Viața e grea, dar într-un mod frumos. Obișnuiam să folosesc mult internetul, dar m-am săturat să citesc toate gunoaiele scrise despre mine. Internetul este doar un imens coș de gunoi.”

Originară din Slatina, România, Mădălina Ghenea a debutat în lumea modei, atrăgând rapid atenția marilor agenții din Italia și Franța. Grație farmecului său aparte, a devenit imaginea unor branduri prestigioase și a fost solicitată în numeroase campanii internaționale. Cu un stil elegant și o prezență carismatică, Ghenea s-a impus rapid în industria fashion-ului global.

Anul trecut, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Recent, Mădălina Ghenea a povestit pe Internet că autoritățile din Italia au început urmărirea penală pentru persoana care a amenințat-o și hărțuit-o pe rețelele de socializare.

În interviul acordat anul trecut, Mădălina Ghenea a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani și i s-a confesat prezentatoarei TV despre această experiență traumatizantă din viața sa. Vedeta a precizat că, la început, a crezut că acesta este prețul succesului, însă lucrurile au luat o întorsătură diferită.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a povestit Mădălina Ghenea în emisiune, potrivit oggi.it.