Mădălina Ghenea, succes la tribunal împotriva bărbatului care a hărțuit-o timp de 6 ani. Ce a dezvăluit actrița: „Anul acesta, câștig și această luptă…”

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 37 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia.

Vedeta a părăsit România în urmă cu ceva ani și s-a stabilit în Italia, unde locuiește alături de fiica sa, Charlotte. De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea și-a consolidat reputația ca un nume de referință în industria filmului italian și a devenit cunoscută la nivel internațional.

Anul trecut, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Acum, Mădălina Ghenea a povestit pe Internet că autoritățile din Italia au început urmărirea penală pentru persoana care a amenințat-o și hărțuit-o pe rețelele de socializare.

În interviul acordat anul trecut, Mădălina Ghenea a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani și i s-a confesat prezentatoarei TV despre această experiență traumatizantă din viața sa. Vedeta a precizat că, la început, a crezut că acesta este prețul succesului, însă lucrurile au luat o întorsătură diferită.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a povestit Mădălina în emisiune, potrivit oggi.it.