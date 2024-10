Alexia Eram, imagine inedită alături de David Popovici. Cum a fost surprinsă după despărțirea de Mario Fresh

Alexia Eram a stârnit atenția cu o apariție recentă alături de familia sa și de renumitul sportiv David Popovici. În weekendul trecut, ea a participat la prima competiție de polo călare din România, organizată la Singureni Manor, unde sportivi din diferite colțuri ale lumii s-au confruntat, însă țara noastră nu a fost reprezentată.

David Popovici a dat startul evenimentului, însoțit de iubita sa, Taisia Nițuleasa. Cu un discurs motivant pentru participanți, el a socializat și a pozat cu fanii, inclusiv cu Alexia Eram.

Familia Esca-Eram a fost prezentă și ea la eveniment, Andreea Esca fiind într-o ținută crem, alături de soțul său, Alexandre Eram, și cei doi copii, Alexia și Aris. Alexia a captat privirile cu un zâmbet larg în timpul pozei alături de campionul olimpic, imagine care a fost rapid distribuită pe rețelele de socializare.

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat separarea.

La scurt timp după despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram a surprins pe toată lumea cu un mesaj neașteptat. În loc să abordeze direct subiectul despărțirii, creatoarea de conținut a declarat că este gata să înceapă un nou capitol în viața ei.

Mai precis, ea și-a anunțat lansarea propriului brand de haine, care îi poartă numele. Alexia Eram a mărturisit că lucrează la acest proiect de peste un an, dar a considerat că acum este momentul ideal să îl prezinte publicului.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.