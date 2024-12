Mădălina Ghenea, față în față cu femeia care a hărțuit-o ani buni și pe care a dat-o în judecată. Ce a povestit actrița: „Trăiesc cu teama pentru siguranța mea”

Mădălina Ghenea, în vârstă de 37 de ani, a trecut prin momente dificile timp de mai mulți ani, fiind victima hărțuirii și amenințărilor unei femei din Italia, țară în care actrița locuiește de ceva vreme. Recent, cele două s-au întâlnit pentru prima dată în cadrul procesului desfășurat pe 17 decembrie la tribunalul din Milano.

O femeie româncă de 45 de ani din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

În iunie 2021, Mădălina Ghenea a decis să depună plângere, iar după o anchetă îndelungată, autoritățile au reușit să o identifice pe făptașă.

„Este o luptă pe care o duc nu doar pentru mine, ci și pentru alte victime. După mulți ani și multe plângeri împotriva unor persoane necunoscute, astăzi am cunoscut-o. Am fost obligată să îmi schimb obiceiurile și să trăiesc cu teama pentru siguranța mea și a celor apropiați”, a declarat Mădălina Ghenea, relatează Corriere della Sera

Marți, Mădălina Ghenea a apărut în fața instanței din postura de parte civilă, în cadrul procesului intentat împotriva femeii acuzate, care, spre surprinderea multora, s-a dovedit a fi tot de origine română.

Nu este primul proces pe care l-a avut Mădălina Ghenea. Anul trecut, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Acum, Mădălina Ghenea a povestit pe Internet că autoritățile din Italia au început urmărirea penală pentru persoana care a amenințat-o și hărțuit-o pe rețelele de socializare.

În interviul acordat anul trecut, Mădălina Ghenea a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani și i s-a confesat prezentatoarei TV despre această experiență traumatizantă din viața sa. Vedeta a precizat că, la început, a crezut că acesta este prețul succesului, însă lucrurile au luat o întorsătură diferită.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meserii mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a povestit Mădălina în emisiune, potrivit oggi.it.