Fosta soție a lui Justin Trudeau, reacție neașteptată după apariția pozelor cu acesta și Katy Perry în ipostaze pasionale

Fosta soție a lui Justin Trudeau, Sophie, a transmis un mesaj misterios după ce fostul ei partener a fost văzut în ipostaze pasionale alături de Katy Perry.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Fosta soție a lui Justin Trudeau, reacție neașteptată după apariția pozelor cu acesta și Katy Perry în ipostaze pasionale

Cele mai recente imagini cu Katy Perry par să confirme relația cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau.

Fosta soție a lui Justin Trudeau, mesaj neașteptat pe rețelele de socializare

Fosta soție a lui Justin Trudeau, Sophie, a transmis un mesaj misterios despre „a renunța” la iubire, într-o nouă postare pe rețelele sociale, la doar câteva zile după ce fostul ei partener a fost văzut în ipostaze pasionale alături de Katy Perry.

Prezentatoarea TV, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre arta de a nu te agăța de iubire, într-o postare nouă pe Instagram, publicată luni.

„Uneori uităm că nimic din ceea ce iubim nu este menit să fie păstrat.
Oamenii, locurile, chiar și momentele care odinioară păreau infinite, nu-i așa?
Timpul ne cere să nu ne agățăm de ele, și totuși o facem. Eu o fac, pentru că a ține strâns pare mai sigur decât a lăsa să plece.”, a spus ea.

Sophie a continuat mesajul emoționant.

„Dar iubirea nu a fost niciodată despre posesie, ci întotdeauna despre prezență. Despre momentul prezent, iar atunci când eliberăm ceea ce nu putem păstra, facem loc pentru adevărul conexiunii, al intimității, al amintirii, pentru lecție.
Un singur zâmbet poate răsuna o viață întreagă, iar durerea trăiește și ea acolo. L-am pierdut pe tatăl meu în ultimul an, și simt că, odată cu durerea, vine și harul.
Așa că, poate, cea mai profundă lecție a iubirii este aceasta: să rămâi cu inima deschisă în fața impermanenței. Să onorăm ceea ce a fost și să avem încredere că a renunța este, de fapt, o formă de a păstra – în interiorul nostru, acolo unde nicio pierdere nu o poate șterge cu adevărat.”

Sophie s-a despărțit de Justin Trudeau în august 2023, după 18 ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi fii – Xavier, 18 ani, și Hadrien, 11 ani – și o fiică, Ella-Grace, în vârstă de 16 ani.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, conform unor fotografii ajunse pe internet.

Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, și Justin Trudeau, de 53 de ani, pot fi văzuți de asemenea îmbrățișându-se și alintându-se. Într-una dintre fotografii, Trudeau o ține pe Perry de posterior.

În fotografiile realizate în luna septembrie, cântăreața purta un costum de baie întreg elegant pe puntea iahtului Caravelle, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de blugi.

Se pare că fotografiile au fost realizate în largul coastei Santa Barbara, California, de către un turist vigilent.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute,” a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului, și imediat mi-am dat seama că era Justin Trudeau.”

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Perry anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fetiță de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu doar o lună înainte. Între timp, Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut apoi la concertul „Lifetimes Tour” al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că cei doi au avut o „conexiune instantanee”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile,” a spus sursa canadiană în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun.”

Sursa a adăugat: „Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și totodată să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi.”

Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom

Katy Perry a ales să privească retrospectiv la anul dificil prin care a trecut, pe care îl descrie drept „un rollercoaster”, după despărțirea neașteptată de logodnicul ei, Orlando Bloom. Artista a publicat marți un mesaj emoționant pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său „143”.

„Știți că nu sunt genul care să facă postări aniversare”, a scris cântăreața. „Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost, și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, în vârstă de 40 de ani, subliniind că „143” a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

Katy Perry a subliniat importanța lecțiilor pe care le aduce fiecare etapă.

Sunt atât de mândră de comunitatea care suntem și de cea care devenim. Istoria este importantă, învățăm din ea, ne reamintește ce să facem și ce să nu facem atunci când privim înapoi. Sărbătorim reușitele și reflectăm asupra pierderilor. Toate sunt valoroase”.

Artista a vorbit și despre modul în care se raportează la propria persoană.

„Sunt mândră de unde și cum am ajuns în acest moment. Mândră de mine, mândră de fanii mei și mândră că continui să lupt”, a adăugat ea.

Privind în urmă la cariera sa, cântăreața a afirmat: „De-a lungul anilor în lumina reflectoarelor, am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este călătoria. Sunt binecuvântată să știu că există întotdeauna două fețe ale aceleiași monede și am învățat că, chiar și atunci când viața îmi arată reversul, cumva, îmi păstrez dorințele”.

În mesaj, Perry a transmis și că lasă viitorul să se desfășoare de la sine.

„Fără forțare, fără control. Doar încredere în îngeri, în fani și în muzică pentru a mă ghida unde trebuie să merg. Vă rog să știți asta: iubirea mea pentru voi este necondiționată și nu aș putea face nimic din toate acestea fără voi”, a scris cântăreața.

Citește și:
Jennifer Garner se pregătește de nunta cu John Miller. Cum a reacționat fostul său soț, Ben Affleck: „Este o tortură'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Grama, reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: "Sunt curioasă..."
People
Ioana Grama, reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: "Sunt curioasă..."
Cine a invitat-o, de fapt, pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
People
Cine a invitat-o, de fapt, pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
Elena Hagi a atras atenția cu ținuta purtată la un meci de fotbal
People
Elena Hagi a atras atenția cu ținuta purtată la un meci de fotbal
Olga Barcari, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Cătălin Bordea: "Era de curând divorțat. Nu a știut cum să..."
People
Olga Barcari, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Cătălin Bordea: "Era de curând divorțat. Nu a știut cum să..."
Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: "Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar..."
People
Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: "Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar..."
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
People
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
Libertatea
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Ce a pățit Cosmin Seleși înainte de a ajunge pe Muntele Athos: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă”. Vizita a anulat-o
Ce a pățit Cosmin Seleși înainte de a ajunge pe Muntele Athos: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă”. Vizita a anulat-o
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din people
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
People

Celine Dion a fost surprinsă alături de fiii ei la concertul lui Paul McCartney, în ciuda problemelor de sănătate.

+ Mai multe
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
People

Cosmin Seleși a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

+ Mai multe
Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris
Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris
People

Prințul Harry a fost rănit de criticile aduse lui Meghan Markle și de modul în care moartea mamei sale, Prințesa Diana, a fost readusă în discuție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC