Sophie Grégoire, dezvăluiri despre relația fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry: "Sunt foarte conștientă că..."

Sohphie, care este speak în viața de zi cu zi, a rupt tăcerea în legătură cu noua relație a lui Trudeau, în cadrul podcastului „Arlene Is Alone”, unde a fost invitată la începutul acestei săptămâni. Când gazda, Arlene Dickinson, a întrebat-o pe Grégoire, 50 de ani, cum reușește „să rămână calmă” în fața valului de publicitate legat de relația dintre Trudeau și Perry, aceasta a recunoscut că situația o afectează, chiar dacă nu la vedere.

„Suntem cu toții oameni și lucrurile ne ating. Felul în care reacționezi este alegerea ta. Așa că eu aleg să ascult muzica, nu zgomotul.” a mărturisit ea, adăugând că este „normal” să simți asta.

Deși relația fostului prim-ministru canadian cu vedeta pop i-a trezit diverse emoții, fosta prezentatoare TV a subliniat că singurul lucru pe care îl poate controla este propriul răspuns, așa că alege să rămână respectuoasă.

„Sunt foarte conștientă că multe lucruri apărute în spațiul public pot fi declanșatoare; suntem oameni. Ce fac eu cu asta este decizia mea. Femeia care vreau să devin prin tot acest proces este decizia mea. Asta înseamnă că nu am emoții? Că nu plâng, nu țip, nu râd? Ba da!” a explicat ea.

În cele din urmă, Grégoire își permite să simtă toate emoțiile, fie ele furie sau dezamăgire, dar pune întotdeauna pe primul loc familia ei și a fostului soț. Cei doi, căsătoriți între 2005 și 2023, au trei copii: Xavier, 18 ani, Ella-Grace, 16 ani, și Hadrien, 11 ani.

„Avem vieți separate, dar avem o singură viață de familie”, a spus Grégoire. „Și cred că într-un cuplu este nevoie ca ambii parteneri… să se desprindă și să se redescopere.”

Ea a adăugat: „Nu e întotdeauna ușor de trăit, dar este foarte matur.”

Justin Trudeau și artista formează un cuplu

Justin Trudeau, de 53 de ani, și Katy Perry, de 41 de ani, au fost văzuți împreună pentru prima dată în iulie, la o cină în Montreal.

În luna următoare, au apărut informații potrivit cărora aventura lor s-ar fi „răcit”, deoarece Trudeau ar fi fost deranjat de atenția mediatică generată de întâlnirea lor. Totuși, cei doi au contrazis zvonurile luna trecută, când au apărut imagini pasionale cu ei sărutându-se pe iahtul lui Perry. Ulterior, și-au făcut oficial debutul la petrecerea aniversară a artistei de la Paris.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile”, a spus sursa canadiană, în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun”, a declarat pentru People.

Sursa a adăugat: „Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și, totodată, să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi”.

