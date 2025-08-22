Motivul surprinzător pentru care Hailey și Justin Bieber s-ar fi confruntat cu probleme în căsnicie: "Simțea o mare presiune..."

Justin Bieber și soția sa, Hailey, se numără printre cele mai urmărite cupluri ale momentului, însă mariajul lor nu a fost ferit de încercări. Se pare că tensiunile recente din relația lor s-au datorat carierei artistului, care a lansat recent albumul „Swag.”

„Concentrarea intensă și presiunea emoțională de a crea muzică nouă au pus o povară asupra mariajului lor”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru Us Weekly.

Aceeași sursă a explicat că Justin devine „complet absorbit și ignoră orice alt aspect al vieții sale” atunci când lucrează în studio. Cei doi ar fi simțit o ușurare după ce cel de-al șaptelea album de studio al artistului a fost lansat luna trecută și a primit recenzii pozitive.

„Există un sentiment de ușurare de ambele părți”, a continuat sursa. „Comportamentul lui Justin a devenit mai relaxat. Simțea o mare presiune asupra lui, însă în ultimele săptămâni a fost într-o stare mintală mult mai bună. Este foarte fericit că albumul a primit recenzii pozitive și că fanilor le place.”

Hailey Bieber, fondatoarea Rhode Skin, ar fi fost „foarte răbdătoare' cu soțul ei în timpul problemelor legate de sănătatea sa mintală și „ia lucrurile așa cum vin, zi după zi.”

„Mai este încă de lucru în mariajul lor”, a precizat sursa. „Dar sunt într-un loc mult mai bun acum.”

După lansarea albumului, Justin și Hailey au ales să se retragă pentru o perioadă în „locul lor preferat” din Idaho, împreună cu fiul lor, Jack Blues, unde, potrivit aceleiași surse, au reușit să „se reconecteze cu adevărat.'

Artistul a făcut referire la dificultățile din mariaj și în mai multe piese de pe noul său album, printre care „Daisies' și „Walking Away.” Totodată, Bieber a stârnit îngrijorări după ce fanii săi au speculat că ar consuma substanțe interzise.

Hailey Bieber, declarații rare despre zvonurile de divorț

Hailey Bieber a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața sa, într-un interviu recent acordat revistei Vogue Italia, publicat pe 23 iulie. Fondatoarea brandului de skincare Rhode a discutat despre perioada postnatală și despre modul în care gestionează zvonurile legate de mariajul său cu Justin Bieber.

Hailey Bieber a devenit mamă pentru prima oară în august 2024, odată cu nașterea fiului ei, Jack Blues. Ea a descris perioada de după naștere ca fiind extrem de fragilă din punct de vedere emoțional:

„A fost cea mai delicată perioadă prin care am trecut vreodată în viața mea. Să învăț să trăiesc cu o nouă versiune a mea a fost foarte dificil.”

Această tranziție a fost cu atât mai complicată cu cât a fost umbrită de zvonurile care circulă frecvent în spațiul public, în special cele legate de un posibil divorț.

„Să faci toate astea în timp ce citești constant minciuni pe internet, de genul ‘Se despart sau ‘Nu mai sunt fericiți împreună, e ceva care chiar te poate scoate din minți. Nici nu sunt sigură că pot explica. Este o viață nebună”, a mărturisit ea.

În ciuda expunerii constante și a comentariilor negative, Hailey Bieber subliniază că realitatea din spatele imaginii publice este una profund diferită.

„Majoritatea lucrurilor scrise despre mine online nu sunt adevărate. Eu am o viață reală. Este cea pe care o trăiesc alături de familia mea minunată, de prietenii mei, de oamenii care mă cunosc și mă iubesc.”

Într-un alt interviu acordat revistei Vogue în luna mai, Hailey Bieber a vorbit despre reacțiile din mediul online și despre cât de puțin s-au schimbat acestea, în ciuda maturizării relației sale.

„Ei bine, m-am gândit că după șapte ani ar fi încetat deja, dar nu s-a întâmplat. Ai crede că după ce ai un copil, oamenii s-ar mai liniști, dar nu.”

Hailey a mărturisit că experiența lui Justin Bieber a ajutat-o să facă față mai bine atenției publice și comentariilor negative.

„Mi-a spus: ‘Draga mea, am mai fost aici de nenumărate ori. Nu poți să câștigi. Nu există câștig în fața lor.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro