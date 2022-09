Lili Sandu s-a confruntat cu atacuri de panică. Ce a dezvăluit despre momentele dificile: „Am experimentat pe pielea mea”

Lili Sandu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul autohton pentru sinceritatea și deschiderea ei față de public. De când a devenit mamă, vedeta a vorbit despre rolul său de părinte și cum i s-a schimbat viața în ultimii ani. Deși este tot timpul cu zâmbetul pe buze, Lili obișnuiește să le arate oamenilor și partea mai puțin plăcută a lucrurilor.

Lili Sandu nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume. Cu toate că încearcă mereu să păstreze o atitudine pozitivă, ea a recunoscut că s-a confruntat cu multe situații dificile. Astfel, vedeta a dezvăluit că a suferit din cauza atacurilor de panică și a povestit deschis despre acest episod din viața ei.

Lili Sandu a vorbit deschis despre atacurile de panică prin care a trecut, dezvăluind cauza acestora, dar și modalitatea prin care le-a despășit. În cadrul emisiunii pe care o moderează în prezent, „Vorbește Lumea” de la PRO TV, vedeta a recunoscut că s-a confruntat cu astfel de situații de criză, în care nu știa cum să își controleze temerile.

Nu este prima dată când vedeta se deschide în fața publicului și povestește despre momentele grele prin care trece. Lili Sandu a vorbit la podcastul Acasă la Măruță despre primul an în rolul de mamă și cât de dificil i-a fost să facă față tuturor grijilor.

„Eu am stat cu Thomas un an non-stop. Nu mi-am lăsat copilul nici măcar o seară să doarmă singur într-un an și 3 luni. La un an și 5 luni am plecat în prima mea vacanță cu fetele. Nici cu Silviu nu plecasem nicăieri pentru că așa a fost să fie. Nu am simțit, nu puteam să-mi las copilul. Mai veneau părinții lui Silviu să ne ajute, dar tot eu trebuia să-l țin în brațe. Erau niște trăiri tare ciudate, dar în același timp eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra psihicului copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret.”