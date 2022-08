Lili Sandu a povestit un moment tensionat cu băiețelul ei, Thomas: „Am regretat atât de mult...”

Lili Sandu este o mamă foarte deschisă atunci când vine vorba de creșterea copilului ei și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume. Vedeta a povestit recent un episod tensionat dintre ea și fiul ei, Thomas Jay, pe care l-a regretat ulterior.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Lili a povestit un moment pe care l-a regretat enorm. Într-o dimineață, vedeta s-a trezit alături de fiul ei, însă situația a fost foarte tensionată între ei. Cu o seară în urmă, oboseala și-a spus cuvântul, iar artista și-a pierdut răbdarea față de cel mic și a susținut că „l-a repezit” la somn.

„Azi dimineață am trăit unul din momentele acelea de care am auzit înainte să devin mamă (au existat și altele dar parcă azi a fost la un alt nivel), iubirea supremă și necondiționată. După o noapte în care Thomas a fost super agitat și eu atât de doborâtă fizic încât să îl plimb așa cum îmi spunea mititelul de el. Ba mai mult l-am și repezit de câteva ori spunându-i gata treci la somn, într-un final a adormit în suspine, iar eu cu spatele la el. Azi dimineață s-a așezat în fața ușii de la baie uitându-se la mine cum mă spălam pe dinti, zâmbind cu bunătate ca un om matur și mi-a spus Mo (așa mă alintă el) să știi că eu te iubesc enooolm dal enooolm să știi. În momentul ăla am izbucnit în plâns și am regretat atât de mult tot comportamentul meu de simțeam cum mi se frânge inima în bucăți…Și aș fi fost mulțumită nemărginit doar cu atât, cu vorbele alea dar, wait there’s more.”, a spus Lili Sandu.